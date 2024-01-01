俄烏跨年前互轟 美媒：普亭宣示將贏得戰爭

烏克蘭官員去年十二月卅一日指稱，俄羅斯以飛彈及無人機連夜對基輔市和位於烏東的第二大城哈爾科夫等大城狂轟濫炸，已造成至少廿八人受傷。在同月廿八日晚間至廿九日俄軍發動自去年二月俄烏開戰以來的最大空襲後，俄烏雙方連日互炸。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，俄國總統普亭三月又尋求連任，正向國內外宣示他正贏得侵烏戰爭的勝利。

綜合ＣＮＮ與路透等外媒報導，俄軍連夜大規模空襲烏克蘭多座重要城市，已至少四十五人喪生、逾一五○人受傷。烏軍隨即還以顏色，用火箭及飛彈猛攻俄國的俄烏邊境城市貝爾哥羅德，俄方並指控烏方動用集束炸彈，已導致包括三名兒童在內至少廿四人死亡、一○八人受傷，莫斯科則矢言報復。

安理會去年十二月廿九日先開會因應俄軍對烏空襲，會中美英法等國譴責俄國；翌日安理會也應俄方要求開會，會中俄烏代表互罵。兩場緊急會議均未達成任何決議。

ＣＮＮ報導認為，由於俄國明年三月將舉行總統大選，普亭顯然正設法使國內選民和世人相信他正勝券在握。他在去年十二月年終記者會宣揚經濟成就，宣稱俄國國內生產毛額（ＧＤＰ）已從前年的衰退恢復成長、工業產出也成長，以及失業率百分之二點九創新低，凸顯俄國已在西方世界等外國嚴厲制裁下重新站穩腳步。

俄烏戰局也予普亭自我拉抬的良機。烏軍去年大反攻雷大雨小；美國總統拜登的六百多億美元援烏經費仍因共和黨阻擋而卡在國會，除美國金援幾乎見底，歐盟最新的援烏提案也被匈牙利擋下。

普亭寄望西方援烏力道愈來愈弱，民主黨籍聯邦參議員墨菲直言美方即將拋棄烏克蘭。西方對基輔的抗俄立場原本是打多久挺多久，但拜登去年十二月已當訪美的烏克蘭總統澤倫斯基面改口說，美方將盡可能支持。

俄國也確有其長期隱憂，例如戰死和人口外移加劇的人口危機。前年有近七十五萬人出走，一般認為去年有更多人「用腳投票」離開俄國；勞力短缺正帶動薪資上漲及通膨。為繞過國際制裁並維持工業生產亦付出代價，目前許多產品用以補充戰場的驚人耗損，預算赤字也隨之激增。