烏克蘭：俄羅斯發動開戰以來最猛烈的炮火襲擊

（德國之聲中文網）昨夜，俄羅斯向烏克蘭多個城市發動猛烈的炮火襲擊，包括首都基輔。

據烏克蘭總檢察長科斯汀（Andriy Kostin）在社媒上公布的消息，俄羅斯在夜間發動超過一百枚的導彈和無人機襲擊，造成16人死亡，近100人受傷，其中包括兩名6歲和8歲的兒童。

科斯汀寫道，對這些戰爭罪行的刑事訴訟已經啟動。俄羅斯政權再次證明其暴力和犯罪的本質。

烏克蘭外交部也發帖譴責俄軍大規模的空襲行動，指出最近來自西方媒體有關和談的報道與現實完全脫節："任何關於'停火'、'臨時領土出讓'、'疲勞戰'等都無法阻止俄羅斯的侵略"。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）發貼表示，"我希望全世界都能聽到烏克蘭的爆炸聲，包括那些正在辯論是否進一步支持烏克蘭的首都、總部和議會，以及所有撰寫'戰爭僵持'或者俄羅斯據稱已准備好進行'談判'的新聞編輯部。"

根據烏方消息，周四凌晨發生的導彈和無人機襲擊是自俄羅斯入侵以來烏克蘭遭受的最大規模的炮火襲擊。烏克蘭總統澤連斯基譴責俄羅斯的殘暴行徑時寫道，今天，俄羅斯動用了幾乎所有武器種類。

歐洲將繼續支持烏克蘭，無論時間多長

在歐洲方面，英國首相蘇納克呼籲繼續同烏克蘭站在一起，"需要多長時間，都會堅持"。他在X寫道，不能讓普京獲勝。

歐盟安全與外交最高官員博雷利（Josep Borrell）也發出無論多久都會繼續支持烏克蘭的呼籲。他在社媒上寫道，"歐盟會在2024年繼續承擔其義務 ，向烏克蘭追加提供軍需物資，抵御俄羅斯的侵略。烏克蘭爭取自由、反對暴君的戰鬥是共同的戰鬥。 "

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