媒體：歐盟為資助烏克蘭准備B計劃

（德國之聲中文網）12月中旬的歐盟峰會上，歐盟領導人未能就擬議中的向烏克蘭提供500億歐元援助資金的方案達成一致，匈牙利總理歐爾班否決了歐盟的該援助議案。此後官員們一直在尋找替代方案，以便在歐盟無法解決分歧的情況下仍能將基輔從迫在眉睫的預算危機中解救出來。

據英國《金融時報》12月26日報道，歐盟目前在為烏克蘭准備一項200億歐元的B計劃，該計劃可以繞開匈牙利方面的反對。

參與談判的官員透露，如果歐爾班拒絕在計劃於2月1日舉行的歐盟峰會上放棄否決權，那麼這種由債務資助的模式將成為提供對烏援助的最實用方法。

B計劃無需所有歐盟國家達成一致

知情人士對《金融時報》表示，這一計劃涉及參與的成員國向歐盟預算提供擔保，使歐盟委員會明年能在資本市場上為基輔借到高達200億歐元的資金。他們補充說，具體條款仍在討論中，最終數額將根據烏克蘭的需求來確定。

最重要的是，該方案不需要歐盟所有27個成員國提供擔保，只需要一些信用評級高的主要參加者。這就無需所有歐盟國家達成一致，可以避開匈牙利方面行使否決權。

《金融時報》報道指出，德國、荷蘭等一些國家需要議會批准國家擔保，歐盟官員們希望這一過程盡快完成，以便在3月前向烏克蘭提供援助。據了解上周G7財長通話情況的官員透露，歐盟已經向烏克蘭承諾最遲在3月提供資金。

一位知情人士表示，目前沒有“技術問題”阻礙向基輔提供資金，但是“在政治上”比較復雜。

知情人士還表示，如果歐盟領導人在2月1日峰會上同意該計劃，就可以向國際貨幣基金組織提供保證，使其向烏克蘭提供約9億美元的下一筆資金。這可以讓基輔避免通過印鈔來維持赤字水平，避免通脹飆升的風險。

與最初基於歐盟預算的計劃相比，該計劃的一個缺點是僅限於貸款，不包括贈款。不過，歐盟成員國仍可決定雙邊提供贈款。

首選仍然是500億歐元的一攬子援助方案

《金融時報》提到，還有另外一個正在考慮的後備方案。該方案是將今年使用的資金結構延期，在目前框架下，歐盟向烏克蘭提供了180億歐元、期限在幾個月至一年不等的低息貸款。這一方案需要大多數歐盟國家同意就可通過。

不過，歐盟官員們強調，他們的首選方案仍然是批准今年6月首次提出的、但遭到匈牙利反對的一攬子援助計劃。因為這是一個四年期的方案，其中還包括用於國防投資和移民等其他重要事項的40億歐元。

（金融時報）

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