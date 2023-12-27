烏克蘭首度在25日慶祝聖誕節

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】烏克蘭與俄羅斯分道揚鑣！今年烏克蘭基督徒首度在12月25日度過聖誕節，不再追隨俄羅斯教會長期遵守的1月7日。對此，許多烏克蘭人認為可以深入追求自我認同。

烏克蘭教會獲得承認

據《美聯社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基於今年7月簽署同意訂每年12月25日為聖誕節。烏克蘭是東正教國家，但屬於兩派勢力，其中之一長期與俄羅斯東正教會友好。

烏克蘭東正教會是在2019年獲得東正教最高權威君士坦丁堡普世牧首全面承認，並在2022年俄烏戰爭開始後，立即宣布與莫斯科切割並宣布自主，但禮儀上仍遵守俄羅斯教會在1月7日度過聖誕節。

對於改為跟多數國家一樣在12月25日過聖誕節，許多烏克蘭基督徒都抱以期待。44歲的軍人康尼克說，「我們不只需要跟世界一起前進，還要與我們國家的傳統一起前進。」教會神職人員瑞巴里克說，「民眾不只是來慶祝這個節日，而是來禱告的。」

今年首度舉辦聖誕節慶祝活動的「烏克蘭彼羅希夫民俗建築和生活博物館」館長普維雅克爾表示，在25日慶祝這個節日是「自我認同的另一個重要原因。」

戰爭讓烏克蘭人身份強化

據《BBC》報導，今年是烏克蘭教會自1917年以來，第一次在12月25日慶祝聖誕節，不再是1月7日，從中顯示出烏克蘭文化的改變仍持續著，藉此希望將莫斯科的影響力持續消退，

除此之外，採用公曆制也是烏克蘭持續融入歐洲的作法之一。烏克蘭與俄羅斯在文化上彼此共享，同時也相隔成兩個國家，但隨著俄羅斯的侵略，更深化了烏克蘭的自我認同。

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