俄烏戰火持續 烏克蘭擬下修徵兵年齡

烏克蘭襲擊了俄羅斯黑海艦隊的一艘戰艦。烏克蘭空軍表示，俄羅斯大型登陸艦「新切爾卡斯克號」（Novocherkassk）在被俄吞併的克里米亞半島遭到巡航導彈襲擊，並在襲擊過程中被摧毀。據推測，這艘船運送的是伊朗無人機，俄羅斯將利用這些無人機打擊烏克蘭。

克里米亞總督阿克謝諾夫（Sergej Aksjonow）證實，俄羅斯重要的海軍基地費奧多西亞（Feodossija）遭到「敵對襲擊」。至少有一人死亡，兩人受傷。俄羅斯國防部證實，「新切爾卡斯克號」在炮擊中受損。

烏克蘭曾多次襲擊克里米亞的軍事目標。去年4 月，烏克蘭擊沉了俄羅斯黑海艦隊的「莫斯科」號。

與此同時，俄羅斯宣稱佔領了位於烏克蘭東部頓涅茨克地區的馬爾金卡。俄羅斯國防部長謝爾蓋‧紹伊古在與俄總統普亭在聖彼得堡的會晤中表示，該地區已經處於他們自己的控制之下。然而，烏克蘭軍方否認了這一說法。負責該戰線的軍事發言人奧萊克桑德爾‧舒圖普在電視上表示：「對馬爾金卡的爭奪還在繼續。」他說這座城市已經完全被摧毀，但仍有烏克蘭士兵駐守其中。

與此同時，俄羅斯報告稱已佔領烏克蘭東部頓涅茨克地區的馬爾金卡（Marjinkas）。俄羅斯國防部長俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在聖彼得堡與俄總統普亭會晤時表示，該地在俄羅斯控制之下。然而，烏克蘭軍方否認了這一說法。烏克蘭軍方發言人施圖蓬(Oleksandr Shtupun) 在電視上發表講話時說：「爭奪馬爾金卡的戰鬥仍在繼續。該市已被完全摧毀。但依然有烏克蘭士兵。」

周二凌晨，俄方動用了神風特攻隊無人機襲擊了烏克蘭多個地區。烏克蘭媒體報導了多起爆炸事件。除烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolajiw）和中部城市克里沃羅格市（Krywyj Rih）外，也有其他中部地區表示遭到無人機襲擊。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭一直採取防禦措施。根據一項議會法案，烏克蘭將把徵兵年齡從27歲降至25歲。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyi）上周宣布，軍隊希望再動員45萬至50萬烏克蘭人。宣布的目標包括重新奪回克里米亞半島。

（德新社，法新社，路透社）

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