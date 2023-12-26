烏克蘭首次在12月25日慶祝聖誕節

烏克蘭今年首次在12月25日這一天慶祝聖誕節。今年7月，烏克蘭總統澤連斯基簽署一項法案，將烏克蘭官方的聖誕節日期從東正教傳統的1月7日調整為12月25日。此舉被視為烏克蘭一系列「去俄化」行動之一。

烏克蘭主要信奉東正教，但分為兩個教會。一個與俄羅斯東正教有著長期的聯繫，另一個不承認俄羅斯教會的權威，並於2018年得到東正教最高權威君士坦丁堡大公宗主教的全面承認。俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，與俄羅斯有聯繫的烏克蘭東正教教會宣布與莫斯科斷絕關係，但仍然按照東正教傳統在1月7日慶祝聖誕。

烏克蘭總統澤連斯基12月24日發表聖誕致辭表示，烏克蘭人民將在節日期間一起祈禱，「為了我們的自由。為了我們的勝利。為了我們的烏克蘭」。他說，「最終，黑暗將會失敗。邪惡將被擊敗。」

黑海南部港口城市敖德薩的聖誕教堂12月24日舉行了平安夜祈禱儀式。在基輔的聖米迦勒金圓頂修道院，烏克蘭東正教大主教葉皮法尼 (Yepifaniy) 主持了聖誕儀式。

據法新社報導，烏克蘭各地民眾表示支持聖誕節日期的改變，將其視為一個獨立的烏克蘭的節日以及俄羅斯全面入侵烏克蘭後的一個自然的結果。名為 Yagody（漿果）的傳統音樂團體的歌手Tetiana表示：「我很高興我們終於能與世界其他地方一起慶祝平安夜和聖誕節。這真的很酷。」

前線戰鬥繼續

在烏克蘭前線，戰鬥仍在繼續。烏克蘭空軍本周一報告說，在烏克蘭南部和中部，烏克蘭空軍夜間擊落了兩架俄羅斯戰鬥機、兩枚巡航導彈和 28 架沙赫德型無人機。據稱俄羅斯總共了派出了31架無人機。報告沒有透露未被攔截的三架無人機可能擊中的目標等詳細信息。烏克蘭總統辦公室的一份摘要稱，在過去24小時內，俄羅斯發動的襲擊造成一名平民死亡，至少四人受傷。 死亡事件發生在赫爾松地區的切爾諾拜夫卡鎮（Chornobaivka）。該鎮部分受俄羅斯控制，每天都在發生戰鬥。

烏克蘭正討論前線士兵復員及如何徵兵

據《柏林日報》12月25日報導，烏克蘭國防部長烏穆羅夫（Rustern Umerov）在接受該報採訪時表示，烏克蘭軍方已經評估了來自各部委的「大約九個」數據庫，以創建一個包含烏克蘭所有潛在的應徵入伍者的名單。

烏克蘭總統澤連斯基12月19日在基輔一個秘密地點舉行的年度記者會上表示，烏克蘭軍方領導人提議再徵召45萬至50萬名士兵，但他尚未就這一「非常敏感」且代價高昂的問題作出決定。他說，他需要更多的論據來支。持這一決定，因為這涉及到人的問題，也事關正義、國防能力和財政問題。

最近幾周，許多烏克蘭前線士兵的妻子冒著嚴寒和風雪在基輔獨立廣場上舉行示威，要求最高指揮部允許他們的丈夫回家。許多士兵已經在前線戰鬥了21個月。參加抗議的士兵妻子指出，大多數前線士兵已經疲憊不堪，需要輪換休整。為了讓軍隊能夠繼續保衛烏克蘭，需要新鮮且訓練有素的士兵換下他們。一支疲憊不堪、沒有動力的軍隊是無法阻止俄羅斯軍隊的。

烏克蘭國防部長烏穆羅夫表示，烏克蘭政府已經開始就有關事宜展開磋商，試圖明確「如何安排已經服役的人員以及進行新的徵兵動員」。他補充說，答案將在接下來的幾天內揭曉。烏克蘭議會最高拉達將對此進行投票。

（法新社、《柏林日報》等）

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