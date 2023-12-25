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俄前官員：普亭有意停火
紐約時報報導，俄羅斯總統普亭日前在公開場合堅定表示俄烏戰爭打到底，不過知情的俄國前官員及美國官員透露，至少從九月以來，克里姆林宮已透過外交秘密管道釋出和談訊息，且不排除就目前戰線停火。
美國官員表示，其實早在一年前，也就是二○二二年秋天，烏軍在烏克蘭東北部將俄軍打得落花流水，當時普亭便釋出有意停火的訊息，表示已滿意目前奪得的領土且準備停戰。
知情官員表示，普亭的停火協議包括烏克蘭維持主權，並繼續以基輔作為首都，俄國則保留占領的百分之廿烏克蘭領土。
至於烏克蘭加入北約是否會阻撓停火協議，一名俄國前官員表示，短期內烏克蘭很難加入北約，因此此事不大可能成為破局因素。
不過美國高階官員則說，烏克蘭一直堅稱要收復全部領土，沒有證據說明其領導人會接受停戰協議。
普亭反覆表現出有意停火姿態，說明投機主義和隨機應變成為他處理戰爭的方式。消息人士及各國官員在數十次訪問中表示，俄烏戰爭打得比普亭預期還久，期間他一直設法降低風險，並保持開放選擇。
不過部分美國官員也表示，這可能是克宮一貫伎倆，並非普亭真的有意妥協。俄國前官員也補充，倘若俄軍勢頭強勁，普亭很可能再次改變主意。
其中一名俄國前高級官員向紐時表示，「他確實有意就目前戰線停火，但他不願意後退一點，即使是一公尺」。
現任及前任官員提到，戰況陷入僵局、烏克蘭攻勢受挫、西方對烏克蘭的支持動搖，加上十月爆發的以巴衝突等等，讓普亭認為現在是停戰的時機。
克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「原則上這些說法是不正確的」，問及俄國是否準備就目前戰線停火，佩斯科夫援引普亭近來發言，稱俄國的目標沒有改變，「普亭確實說過打算談，俄國一直準備談判，在達成俄國目標的前提下」。
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