歐盟決議 啟動烏克蘭入盟談判

歐盟高峰會十四日做出歷史性決定，同意啟動烏克蘭入盟談判。華爾街日報報導，這對在國內外四面楚歌的烏克蘭總統澤倫斯基是重大政治勝利。

路透也報導，烏克蘭雖距離成為歐盟成員國仍需數年，但歐盟此一決定將使基輔朝擺脫俄羅斯影響力的長期戰略目標更進一步。

在該峰會做成前述決議前，與俄國關係密切的匈牙利總理奧班同意離開會議室棄權。其他廿六個成員國則默許此舉，幾乎違背歐盟在做決定時向來力求團結一致的傳統。奧班直指烏克蘭內政腐敗，和基輔協商入盟不符匈方利益，匈牙利不想涉及此一錯誤決定。

澤倫斯基則說，這是烏克蘭及歐洲的勝利，也是一場激勵、啟發又堅定人心的勝利。與會外交人員指稱，十四日替基輔掃除障礙、促使奧班棄權的過程，德國總理蕭茲發揮關鍵作用。他會後強調，這項決議是挺烏的強烈訊號，「很明顯，（烏克蘭及摩爾多瓦等）這些國家屬於歐洲大家庭」。