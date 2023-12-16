烏聞和談聲 北約峰會扮關鍵

瑞士外交部十一日宣布，第四次烏克蘭和平會議將在明年一月十四日在瑞士達沃斯舉行，預計各國國安顧問層級高觀將出席。新聞網站「歐洲保守派」十三日報導，儘管烏克蘭總統澤倫斯基對取得勝利的決心仍似彌賽亞般堅定不移，但其幕僚已開始動搖，開始出現和談聲浪。華府智庫美國和平研究所（ＵＳＩＰ）投書寫道，俄烏能否達成公正長久的和平，將取決三項指標在明年夏季前的達成進度。

澤倫斯基去年在廿國集團高峰會提出十點和平計畫，各國領袖及高官以此為基礎，分別於六月、八月與十月在丹麥、沙烏地阿拉伯和馬爾他召開烏戰和會。第四場則與明年一月十五日的達沃斯世界經濟論壇僅差一天。

「歐洲保守派」報導認為，烏軍反攻至今顯然失敗，澤倫斯基仍拒絕與俄展開任何談判，仍堅持不計代價收復每一寸領土。但烏克蘭前總統顧問阿列斯托維奇已呼籲展開和談。他十一日批評澤倫斯基的英雄人設已使烏克蘭陷於無止境紛爭。如今戰爭死亡人數已近卅萬，是時候開始討論和平協議。

美國前駐烏克蘭大使泰勒則提到，前述三項指標是烏軍收復多少領土；烏克蘭能否入歐盟；最重要的是烏克蘭能否入北約。而影響指標進展的關鍵將是明年七月的北約峰會，屆時將商討烏克蘭加盟申請。

若欲俄烏和平共存，烏克蘭需歐盟提供的政治及經濟安全，以及北約的戰略安全。美國前助理國務卿密契爾認為，美國可鼓勵長期與美保持軍事及援助關係的開發中國家表態支持，並持續團結援烏陣營，強調十點和平計畫背後的戰略邏輯及潛在利益。

莫斯科曾批評，烏克蘭和平會議完全未納入俄方討論，無法帶來和平。俄國總統普亭十四日在莫斯科記者會聲稱，唯有俄國實現目標，和平才會來臨，即烏克蘭去納粹化、去軍事化與維持中立地位。