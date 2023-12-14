援烏不再堅定？ 拜登：美盡力支持

白宮追加援助烏克蘭預算卡關，美國總統拜登十二日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基，拜登表示美國會盡力（as long as we can）支持烏克蘭；美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，拜登這句話代表了美國政府對援助烏克蘭的立場出現微妙變化，採取更為務實的立場。

拜登過去說的是，美國會支持烏克蘭，無論多久（as long as it takes）；直到幾個月前，拜登仍強調美國對烏克蘭的承諾不會減弱。

然而，白宮推動的千億美元援外預算追加案在國會卡關，澤倫斯基親赴國會山莊仍未能贏得共和黨議員的支持，眼看休會在即，白宮預告援烏預算即將斷炊。

這是澤倫斯基自俄烏戰爭去年二月爆發以來，第三度親訪華府；拜登在白宮接待澤倫斯基，並舉行聯合記者會。

拜登表示，俄羅斯總統普亭正等著看美國對烏克蘭的承諾跳票，「我們一定、一定、一定要證明他錯了」。

拜登說，美國將持續盡力對烏克蘭提供關鍵的武器和裝備；美國政府同日宣布價值二億美元的軍援，包含海馬士引導多管火箭系統和各式彈藥。拜登也說，但若還沒有追加預算，美國會很快無法協助烏克蘭回應緊急的作戰需求。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生表示，如果白宮願意在邊境安全政策上讓步，才會同意援助烏克蘭的預算。