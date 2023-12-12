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援烏遭卡 拜登邀澤倫斯基訪美施壓國會

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

白宮十日表示，拜登總統邀請烏克蘭總統澤倫斯基十二日訪問美國，以凸顯美國堅定支持烏國人民保衛國家，對抗俄羅斯野蠻侵略。參院幕僚表示，澤倫斯基預訂十二日早上向參院發表演說；隨著參院今年議期只剩一周，加碼援烏法案若要在今年過關，國會必需盡快取得協議。

Politico政治網站報導，緊急援助烏克蘭法案目前在國會卡關，這次拜澤會是白宮向國會施壓的最新招數。

澤倫斯基希望藉著對參院全院的演說說服參議員，年底前取得對烏援助。兩黨參議員正努力敲定協議，讓加強邊界安全寫入法案，換取更多援烏款項。不過，這項法案在眾院也面臨阻力，眾院議長強生的發言人沙赫表示，澤倫斯基預計將與強生會談。

匿名白宮高級官員表示，澤倫斯基訪美，有助施壓阻擋援烏的共和黨議員；白宮也相信，目前願支持烏克蘭的共和黨人多於不支持的人，澤倫斯基訪問華府可以重啟援烏動力。

參院共和黨上周拒絕一項援烏包裹法案，認為法案中關於加強美國邊界安全的措施不足，澤倫斯基因此取消向參議員的閉門簡報。這項法案也包括援助以色列和台灣等太平洋地區款項。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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