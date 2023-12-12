華爾街日報示警 俄若贏俄烏戰 3年內可重啟攻勢

華爾街日報十一日報導，冷戰結束以來，歐洲軍隊整體戰力疲弱，北約靠美軍撐場面，儘管歐洲並未面臨來自俄羅斯立即的軍事危險，但西方世界的軍事及政治領袖認為，要是俄國打贏俄烏戰爭，俄軍有能力在戰後三至四年內就完全重整軍備，在其他地方再掀波瀾。

美國占去年北約國防預算近七成，反觀北約卅一國今年僅十一國可望達成國防支出占經濟產出百分之二的目標。現況是，美軍的主要盟軍英軍，僅有約一五○輛可部署的戰車與十二門可用的長程火砲。英國雖是國防支出最多的歐洲國家，去年卻一度將腦筋動到博物館頭上，想將展覽的多管火箭砲改良後軍援基輔。

全歐國防支出次高的法國，重型火砲不到九十門，約等於俄軍每月在烏克蘭戰場損失的數量；扼波羅的海門戶的丹麥更淪落到一門都沒有。一旦開戰，德軍的彈藥只夠打兩天；荷蘭則在二○一一年解散最後一支戰車部隊。

預算長年削減已大幅削弱歐洲國家生產武器的能力，大多數政府鑒於經濟成長緩慢及人口高齡化，反對大砍社福支出以挪用於國防。英國華瑞克大學教授金恩說，由於歐洲沒有明顯的威脅，美國軍力又在全球占優勢地位，不願在國防花錢的歐洲已「自廢武功」。

北約前祕書長拉斯穆森說，即使北約國家整體經濟和工業能力勝過俄國，但在武器生產上「我們自甘讓俄國超越」。烏克蘭現在陷入消耗戰，若「我們不認真生產軍火」，來自俄國的戰爭威脅可能「距離我們愈來愈近」。

俄國二○一四年兼併克里米亞雖促使北約國家增加軍事支出，但增速緩慢，歐盟國防支出近十年增幅為百分之廿，但俄國和中國國防預算卻分別增加約百分之三百與百分之六百。

據愛沙尼亞的軍事情報，若俄烏戰爭現在就結束，俄國花三到五年就足以重建再對其他國家發動攻擊的能力。