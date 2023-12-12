聽新聞
test
0:00 / 0:00

華爾街日報示警 俄若贏俄烏戰 3年內可重啟攻勢

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄國明年國防支出占經濟產出將增至百分之六，對北約國家造成潛在威脅。圖為俄國一座生產裝甲車的工廠。（美聯社）
俄國明年國防支出占經濟產出將增至百分之六，對北約國家造成潛在威脅。圖為俄國一座生產裝甲車的工廠。（美聯社）

華爾街日報十一日報導，冷戰結束以來，歐洲軍隊整體戰力疲弱，北約靠美軍撐場面，儘管歐洲並未面臨來自俄羅斯立即的軍事危險，但西方世界的軍事及政治領袖認為，要是俄國打贏俄烏戰爭，俄軍有能力在戰後三至四年內就完全重整軍備，在其他地方再掀波瀾。

美國占去年北約國防預算近七成，反觀北約卅一國今年僅十一國可望達成國防支出占經濟產出百分之二的目標。現況是，美軍的主要盟軍英軍，僅有約一五○輛可部署的戰車與十二門可用的長程火砲。英國雖是國防支出最多的歐洲國家，去年卻一度將腦筋動到博物館頭上，想將展覽的多管火箭砲改良後軍援基輔。

全歐國防支出次高的法國，重型火砲不到九十門，約等於俄軍每月在烏克蘭戰場損失的數量；扼波羅的海門戶的丹麥更淪落到一門都沒有。一旦開戰，德軍的彈藥只夠打兩天；荷蘭則在二○一一年解散最後一支戰車部隊。

預算長年削減已大幅削弱歐洲國家生產武器的能力，大多數政府鑒於經濟成長緩慢及人口高齡化，反對大砍社福支出以挪用於國防。英國華瑞克大學教授金恩說，由於歐洲沒有明顯的威脅，美國軍力又在全球占優勢地位，不願在國防花錢的歐洲已「自廢武功」。

北約前祕書長拉斯穆森說，即使北約國家整體經濟和工業能力勝過俄國，但在武器生產上「我們自甘讓俄國超越」。烏克蘭現在陷入消耗戰，若「我們不認真生產軍火」，來自俄國的戰爭威脅可能「距離我們愈來愈近」。

俄國二○一四年兼併克里米亞雖促使北約國家增加軍事支出，但增速緩慢，歐盟國防支出近十年增幅為百分之廿，但俄國和中國國防預算卻分別增加約百分之三百與百分之六百。

據愛沙尼亞的軍事情報，若俄烏戰爭現在就結束，俄國花三到五年就足以重建再對其他國家發動攻擊的能力。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

施壓國會…拜登邀澤倫斯基再訪美 將在參院演說

烏克蘭第一夫人警告：再無西方金援 將有「致命危險」

國際奧會正式批准 俄國白俄選手將以中立身分參加巴黎奧運

經濟表現意外佳 普亭尋求連任俄總統

相關新聞

華爾街日報示警 俄若贏俄烏戰 3年內可重啟攻勢

華爾街日報十一日報導，冷戰結束以來，歐洲軍隊整體戰力疲弱，北約靠美軍撐場面，儘管歐洲並未面臨來自俄羅斯立即的軍事危險，但...

援烏遭卡 拜登邀澤倫斯基訪美施壓國會

白宮十日表示，拜登總統邀請烏克蘭總統澤倫斯基十二日訪問美國，以凸顯美國堅定支持烏國人民保衛國家，對抗俄羅斯野蠻侵略。參院...

若歐盟不同意啟動入盟談判 烏克蘭再警告：恐有毀滅性後果

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天警告歐盟各國領導人，如果他們沒有在本週的峰會就啟動烏克蘭入盟談判達...

俄羅斯空襲基輔 烏克蘭稱擊落8枚俄軍飛彈

烏克蘭空軍表示，烏軍今天早上射下8枚鎖定烏國首都基輔的俄羅斯彈道飛彈，落下的飛彈碎片導致4人受傷

烏克蘭第一夫人警告：再無西方金援 將有「致命危險」

烏克蘭第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基(Olena Zelenska)警告說，如果西方國家不再繼續提供財政援助，烏克蘭人將面臨「...

戰爭爆發以來最低點！德國智庫曝援烏金額大減9成 歐美卡關前景不明

西方國家對烏克蘭的援助陷入分歧，據德國智庫統計金額明顯下滑，如果再不加碼，烏克蘭恐難以抵抗俄軍入侵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。