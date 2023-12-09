研究：西方對烏克蘭援助力度減弱

（德國之聲中文網）德國基爾的世界經濟研究所（IfW）的統計顯示，今年8月到10月，對烏克蘭的援助承諾金額達21.1億歐元，僅稍微高於去年同期的十分之一，也是2022年1月侵烏戰爭爆發前至今的最低水平。

“我們的數字驗證了人們過去數月得到的一個印象：援助方的態度變得遲疑不決。”追蹤對烏克蘭援助的研究小組負責人特雷貝什（Christoph Trebesch）對德新社表示。他說，烏克蘭越來越依賴於少數大的援助國，如美國、德國和北歐國家。

美國和歐盟雖然正在籌劃大額度的一攬子對烏援助計劃，但卻因為各自內部的政治紛爭而受阻。本周三，由於共和黨議員的阻止，美國參議院沒能通過向烏克蘭和以色列提供1105億美元新資金的計劃。

特雷貝什說：“鑑於美國下一步援助的不確定性，烏克蘭只能寄希望於歐盟計劃中的500億歐元一攬子援助能夠通過。”

但歐盟內部對烏克蘭的支持也不那麼穩固。匈牙利總理歐爾班預計會在12月中的歐盟峰會上投票反對這一巨額援助。新當選的斯洛伐克左翼民粹總理菲佐（Robert Fico）則已宣布該國停止軍援烏克蘭。

對烏軍援“太少、太遲”？

德國基民盟國防政策專家基瑟維特（Roderich Kiesewetter）今年10月就曾對德國之聲表示：“對烏克蘭的支持已經在減弱，（西方的）團結發生了動搖，要求烏克蘭接受‘被指定的和平’的呼籲聲量在增加。”

但烏克蘭總統澤連斯基拒絕這種和平。他一再要求西方提供F16戰鬥機等更有力的武器，他還希望德國能提供“金牛座”巡航導彈，但德國總理肖爾茨迄今拒絕這一要求。

在基瑟維特看來，這種拖延正是導致戰況陷入僵局的原因之一：“西方自己阻礙了反攻的進程，因為武器裝備提供的太少、而且太遲。”

目前看來莫斯科在耗時間，希望特朗普能在明年大選中獲勝，美國會停止對烏克蘭援助。屆時歐盟能否填補美國的空缺？德國哈勒大學的政治學者瓦爾韋克（Johannes Varwick）認為，“鑑於涉及的體量之大，這是不可能的”，因為美國是援烏武器最重要的提供方，規模遠遠超越其他國家。

不過，基爾世界經濟研究所的學者在最新的報告中指出，歐盟機構和成員國目前對烏克蘭提供的武器裝備總和已超過了美國，成為最大的援助方。

基民盟政治家基瑟維特仍然相信，烏克蘭有可能借助西方的軍援獲得軍事上的勝利，但相應的策略必須是“盡快提供所有亟需的武器……遲疑只會造成更多生命損失，提高俄羅斯獲勝、烏克蘭解體的危險。這樣的話，我們也有責任。”

（綜合報道）

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