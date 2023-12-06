援烏預算將盡 白宮促國會撥款

針對拜登政府十月提出的援外預算追加案未獲國會批准，白宮管理及預算局局長楊恩四日致函聯邦參眾兩院領袖示警，美方援烏預算月底將告罄，資金和時間所剩無多，盼國會盡快撥款。她並舉例若美國軍援斷炊，猶如向烏國膝蓋開槍，徒增俄羅斯勝算。

該案甫一提出就遭部分共和黨議員反對，一來是支持烏克蘭的力道轉弱，不滿把各種需求包裹提案；二是共和黨要求拜登政府加強管理境外移民，限制移民數量，並反對白宮要求支援移民的資金。

共和黨籍聯邦眾院議長強生回應，該黨議員的合理擔憂未獲解決，如對烏克蘭缺乏清晰戰略和解決衝突的途徑，且未能充分確保援烏資金能被究責；共和黨眾議員已決定所有國安補充法案，都必須從美國自家邊境開始。

美國參謀首長聯席會議副主席葛瑞第也在華府智庫大西洋理事會上表示，五角大廈替以烏台提供安全援助，國會可藉由通過補充預算來確保這項支持存續。白宮國安顧問蘇利文則說，投票反對援烏形同支持讓俄國總統普亭更容易獲勝。

北約祕書長史托騰柏格二日接受德國媒體專訪稱，烏軍近期反攻雖無重大進展，但小型勝利對結束戰爭也很重要；盟國愈支持烏克蘭，戰爭就愈快結束。