歐洲理事會主席可能縮短訪華行程 處理烏克蘭入盟紛爭

匈牙利總理歐爾班周一（12月4日）要求下周舉行的歐盟領導人峰會將烏克蘭加入歐盟以及歐盟向烏克蘭提供500億歐元援助的議題從議事日程中刪除。

歐盟領導人峰會將於14日至15日在布魯塞爾召開，峰會由歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）主持。歐爾班周一致信米歇爾強調說，「戰略討論」首先需要討論烏克蘭在歐洲的未來。他還警告說，強行做出決定可能會破壞歐盟的團結。

他還提出，關於歐盟擴充成員國以及審查長期預算（其中包括向基輔提供500億歐元援助的預算）的決定只能由所有27個成員國一致通過才能做出。

歐爾班在信中寫道：「我謹敦促您不要請歐洲理事會12月就對這些問題做出決定，因為明顯缺乏共識將不可避免地導致失敗。」

他在信中進一步寫道，歐盟領導人「為了保護我們最重要的財富──團結，必須避免這種適得其反的情況發生。」美聯社指出，歐爾班沒有明確表示匈牙利是否會否決任何與烏克蘭開啟入盟談判的舉措，但威脅意味不言而喻。

米歇爾的辦公室拒絕發表評論。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發起所謂「特別軍事行動」後，烏克蘭同月啟動申請加入歐盟程序並向歐盟遞交入盟申請。當年6月，歐洲理事會批准烏克蘭成為入盟候選國。

烏克蘭嚴重依賴於歐盟的援助，保證飽受戰爭之苦的烏克蘭經濟明年仍可繼續運轉。

上周，歐盟委員會曾建議，一旦烏克蘭解決了腐敗和限制少數民族使用和學習自己的語言等治理方面的問題，就對烏克蘭開啟入盟談判。

但是歐爾班聲稱烏克蘭距離加入歐盟還有「光年」的距離。他還說烏克蘭加入歐盟不符合匈牙利的利益。

歐爾班被廣泛看作是俄羅斯總統普京在歐洲最親密的盟友之一。他領導的民族主義政府一直反對歐盟因俄羅斯2022年入侵烏克蘭而對其實施制裁。匈牙利還暫停了對基輔的財政援助。

歐爾班還認為，處在戰爭之中的國家不應該參加入盟談判。他還指出，烏克蘭的加入將徹底改變歐盟27個成員國之間分配資金的方式。

歐爾班還在信中指責歐盟委員會在所有先決條件尚未滿足的情況下就提議啟動談判。他說，這「標誌著歐盟東擴政策作為客觀和擇優工具的終結」。

Politico網站引述歐盟一位官員的說法，歐洲理事會主席米歇爾將縮短他在北京的行程，以處理圍繞烏克蘭問題而產生的一系列爭執。

這位官員表示，本周四（12月7日）米歇爾在北京參加完歐中峰會會議之後將提前返回布魯塞爾，部分原因是他在北京沒有安全的電話通話線路，無法在避免中國監聽的情況下與歐盟領導人通話。

米歇爾上周曾在布達佩斯與歐爾班舉行會晤，希望可以在歐盟領導人峰會舉行前緩和緊張氣氛。米歇爾在訪問匈牙利的時候強調了歐盟團結的重要性，不過沒有直接跡象表明歐爾班的相關立場發生改變。

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