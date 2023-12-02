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俄烏戰線膠著17萬棟房屋損毀 歐委會擬凍結俄資產助烏重建

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圖為頓內茨克州因俄烏戰爭遭毀的民宅。(路透)
圖為頓內茨克州因俄烏戰爭遭毀的民宅。(路透)

烏克蘭超過17萬棟建築損毀，烏克蘭議會地區發展與城市規劃委員會主席舒利亞克（Olena Shuliak）周五（12月1日）公布了這一數據。

她表示，這是基輔經濟學院估計的結果。這些建築中包括2萬餘棟民宅，3500餘個教育機構以及420家大中型企業。此外，機場和民用停機坪、344座橋梁和道口，以及25000條道路也受到毀壞。

俄羅斯對烏克蘭全面開戰以來，莫斯科向烏克蘭發射了上萬枚火箭彈，導致嚴重破壞，約10000名平民死亡。

2023年，俄烏戰線幾乎沒有變化，但戰事仍十分激烈。俄羅斯國防部長紹伊古周五聲稱，俄軍正向各個方向擴大控制區域。然而觀察家對此質疑。有分析人士認為，俄軍僅取得一系列小的進展，但所付出的人員代價卻是巨大的。

烏克蘭總統澤倫斯基周四晚間表示，將加強前線地區的防禦工事。分析認為，這是基輔領導層如今集中精力在防禦上的跡象。

對烏方來說，儘管今年6月發動反攻，但難以奪回失地。冬季即將來臨，烏克蘭正試圖確保西方夥伴在戰爭陷入僵局之際繼續提供支持。去年，俄羅斯對烏克蘭能源設施實施打擊，導致數百萬人在寒冷和黑暗中度過相當長的時期。

凍結資金用於重建？

瑞士周五宣布，已凍結估計約77億瑞士法郎（約新台幣2760億元）俄羅斯資產。這比去年略有增加。去年瑞士政府宣布，已凍結75億瑞士法郎（約新台幣2690億元）。不過更准確的數字將於2024年第二季度公布。

凍結資產的增加是因為制裁清單過去12個月增加了300人以及100家公司和組織。此外，也包括資產產生的利潤。瑞士還凍結了屬於俄羅斯央行的74億瑞士法郎（約新台幣2650億元）外匯資產。

不過，這仍只是冰山之一角：據估計，瑞士銀行共有1500億瑞士法郎（約新台幣5兆元）的俄羅斯資產。

瑞士總統貝爾塞（Alain Berset）上月訪問烏克蘭，承諾提供更多支持，並討論使用凍結俄羅斯資產的利潤幫助重建烏克蘭的可能性。

歐委會正在制定一項提案，將凍結俄羅斯國家資產衍生出利潤的一部分用於幫助烏克蘭及其戰後重建。瑞士參與了討論，但尚未決定是否支持該提案。

（德新社、法新社、路透社）

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