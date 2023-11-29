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輸出管制品至俄羅斯 土耳其遭美國關切

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
西方國家擔憂俄國會利用來自土耳其的物資用於戰爭用途上。(Photo by manhhai on Flickr used under Creative Commons license)
西方國家擔憂俄國會利用來自土耳其的物資用於戰爭用途上。(Photo by manhhai on Flickr used under Creative Commons license)

土耳其出口至俄羅斯的「敏感物資」增加3倍，從貿易數據分析發現，今年從土耳其出口至俄羅斯「受高度優先管制」產品的規模，較去年同期大幅增加。對此，美國已表示關切，土耳其則表示會持續把關。

土國出口俄金額暴漲

據《金融時報》報導，2023年前9個月，土耳其出口45種被美方列為「高度優先」管制的商品給俄羅斯，以及5個疑似擔任俄國白手套的前蘇聯國家，總價值達1.58億美元，金額比2022年同期高出3倍。從貿易數據公司Trade Data Monitor資料分析後發現，2015-2021年平均金額則僅有2,800萬美元。

這45項商品類別包括晶片與通訊設備與零件等商品，已受到美國、歐盟、日本和英國的出口管制，不過，某些公司仍可透過白手套方式來規避管制。今年土耳其從G7國家進口的「高度優先」貨物商品，較2015至2021年同期增加超過60％，金額達5億美元。

對此，「新美國安全中心」研究員綺麗思(Emily Kilcrease)認為，如此方式的貿易之所以能大幅增加，主要是因為美國出口管制與歐盟執法之間有落差而造成。從土耳其官方數據發現，該國出口至亞塞拜然、喬治亞、哈薩克、吉爾吉斯和烏茲別克的「高度優先」貨物申報呈現大幅增加，不過，上述國家的進口統計數據，卻未出現相對應的數據增加。

美國彼得森國際經濟研究所研究員里巴科瓦說，「很明顯這些貨物就是進口到俄國。」

針對外界說法，土耳其外交部表示，雖然該國不受西方制裁約束，但「嚴格監控並防止透過土耳其規避制裁是我們政策的一個重要一部分」。

俄也向中國購買貨物

據《歐洲新聞台》報導，歐盟目前也正研擬一項財政方案，其中將包括可阻止俄羅斯規避西方制裁的做法。彭博社報導指出，俄羅斯所購買的「高度優先」管制貨物，有8成是來自中國和香港。

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