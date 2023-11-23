俄烏戰事僵持...德國再軍援烏克蘭13億 為冬季戰爭續命

俄烏戰事僵局太久，各國援助開始減少，但德國22日仍堅持運送武器給烏克蘭！德國國防部長皮斯托里斯表示，將軍援13億歐元的反坦克飛彈、榴彈等武器。美國雖然前陣子援烏預算卡關，但國防部長奧斯汀承諾會暫時先援助1億美元。隨著進入冬季，對烏克蘭來說戰事將更加艱難。

讓烏克蘭安心

根據《美聯社》報導，德國國防部近日展現援助烏克蘭的決心，宣布將撥出13億歐元，援助烏克蘭反坦克飛彈與2萬枚榴彈。對此，烏克蘭總統辦公室幕僚長亞馬克深表歡迎。《美聯社》分析，國際如今被以巴戰爭吸去目光， 烏克蘭擔心給自己的援助減少。

美國國會雖先前不讓美國總預算案通過援烏預算，但國防部長奧斯汀近日表示，會先給烏克蘭1億美元的小型武器援助。而22日也是烏克蘭廣場革命10周年的日子，歐盟執委會主席馮德萊恩與歐洲高峰會主席米契爾都向當年因抗爭而死亡的烏克蘭民眾致意。

國際援烏意願降低

但俄羅斯發言人佩斯科夫反批，廣場革命就是如假包換的政變，其中就有西方外部勢力的介入。俄烏戰爭開打至今已經21個月，但戰局仍陷入膠著，而面對即將來臨的冬季，英國國防部認為俄羅斯恐將針對烏克蘭的發電基礎設施進行攻擊，雖然烏克蘭已熬過上個冬季，但今年仍有許多變數。

但因為戰事已蔓延太久，《PBS》提到，美國國內已經開始出現對俄烏戰爭的厭煩感，雖然拜登政府願意繼續援烏，但由共和黨主導的眾議院並不太想，共和黨更想援助以色列。其他國家如波蘭等國家的援助決心也開始鬆動，局勢對烏克蘭來說並不有利。

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