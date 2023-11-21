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烏克蘭將取得F-16戰機能扭轉戰局？ 一個弱點堪憂

香港01／ 撰文：歐敬洛
烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，烏軍獲得F-16戰機後將能改變戰爭進程，協助烏軍擊退俄軍機，並為烏軍地面部隊提供空中掩護。歐新社
烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，烏軍獲得F-16戰機後將能改變戰爭進程，協助烏軍擊退俄軍機，並為烏軍地面部隊提供空中掩護。歐新社

烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuri Ihnat）11月19日表示，烏軍獲得美製F-16戰機後將能改變戰爭進程，協助烏克蘭擊退俄軍戰機，並為烏軍地面部隊提供空中掩護。

伊格納特表示，他相信F-16的參戰可以「大幅改變」戰爭進程，因F-16的戰術及技術規格不遜於俄羅斯戰機，烏克蘭需要現代化戰機，才能贏得對俄羅斯的空中優勢。

烏克蘭過去多次要求西方提供F-16戰機，以扭轉目前烏軍缺乏制空能力的困境。歐美最終在8月同意「開綠燈」，為提供F-16戰機的訓練及後勤做準備。位於羅馬尼亞的培訓中心在11月13日揭幕。

目前包括丹麥、荷蘭、挪威和比利時已宣布願意向基輔提供F-16戰機。荷蘭表示將提供12至18架F-16進行培訓，並指首階段會為F-16教官提供進修課程，之後再為烏克蘭人員提供培訓，同時強調戰機只會在北約領空進行飛行訓練。首批F-16戰機料在2024年4月前交付烏克蘭。

F-16為烏軍帶來優勢

F-16是一款多用途戰機，可以配備多種導彈及炸彈，執行不同任務，包括防空、轟炸及電子戰。同時F-16較目前烏軍持有的俄製米格-39及蘇-27戰機來得優秀，面對俄軍戰機時將更有優勢。F-16可提供地面支援，將可方便烏軍發動反擊，收復被佔領土地。

F-16也有令擔憂的地方，它面對俄軍最先進的地對空飛彈，包括S-400時仍顯得乏力，這會限制F-16作戰範圍及高度。烏軍希望藉F-16之力收復克里米亞，這將會是烏克蘭的一大挑戰。

延伸閱讀：

荷蘭防長：2024年才向烏克蘭移交F-16戰機

埃爾多安：倘美履諾出售F-16戰機　土耳其國會將准瑞典加入北約

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 F-16

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