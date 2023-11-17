研究：數千烏克蘭兒童被強制送往白俄羅斯
（德國之聲中文網）美國耶魯大學(Yale University)本周四（11月16日）發表的一項新研究結果顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，超過2400名年齡在6歲至17歲之間的烏克蘭未成年人被送到白俄羅斯的13個地方。
一些專家估計，實際被強制轉移的兒童人數可能更多。今年5月，烏克蘭總檢察長曾表示，正在調查白俄羅斯涉嫌在俄佔領區強行轉移逾1.9萬名已確認身份的兒童一事中所扮演的角色。
耶魯大學公共衛生學院的人道主義研究實驗室發布了這份數據，這是迄今為止對烏克蘭兒童重新安置進行的最廣泛的研究。
美國國務院指出，"這是關於白俄羅斯參與的事件是俄羅斯主導的更廣泛運動的一部分。"
到目前為止，俄羅斯還沒有對這項研究的結果發表評論。
這份長達39頁的報告指出，這些兒童是從烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松等地區的至少17個城市被運送過來的。去年，俄羅斯非法吞並了烏克蘭東部和南部四個地區及其周邊地區。
報告稱，"俄羅斯系統性地識別、收集、運送和重新教育這些烏克蘭兒童，而白俄羅斯在其中發揮了推動的作用。"
（綜合報道）
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