德國防長：歐盟軍援烏克蘭百萬彈藥承諾難兌現

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）周二（11月14日）在布魯塞爾參加歐盟防長會議時表示，歐盟在2024年春季前向烏克蘭交付一百萬枚彈藥的計劃恐怕難以實現。「一百萬（彈藥）是難以實現的，我們必須認識到這一點。」

據皮斯托里烏斯稱，生產能力不足是主要原因，但德國通過簽訂框架協議，已經在增加產能方面做出重大貢獻。他同時強調，生產過程「就是如此」，即便是戰時經濟的決定，也不可能隔天就投入生產並且滿足需求。

各國正聯合訂購155毫米炮彈，但人們對軍工業是否有能力及時產出足夠炮彈表示質疑。皮斯托里烏斯明確表示，他一直對歐盟3月份提出的一百萬目標感到懷疑。「我沒有承諾一百萬，而且是有意為之。」他指出，在歐盟做出決定之前已有人提醒：「做出一百萬的決定很容易，而且資金已經到位，但是產能必須跟上。」他補充說，遺憾的是，這些警告之聲現在被證明是正確的。

在周二布魯塞爾的國防部長會議上，歐盟援烏項目的進展以及未來的援助計劃成為主要議題。今年3月20日，歐盟向烏克蘭承諾在12個月內提供100萬枚彈藥，用於對抗俄羅斯的防禦戰。這些彈藥將從成員國庫存以及通過新的聯合採購項目提供，以防止烏克蘭軍隊出現彈藥短缺的情況。

根據歐盟方面提供的信息，歐盟迄今只向烏克蘭交付了約30萬枚彈藥。皮斯托里烏斯，目前正在與國防工業密切協調，尋求更快實現計劃的途徑。「必須提高產能並加速生產，這是當務之急。」

歐盟：下定論為時過早

儘管越來越多人懷疑是否能夠達到目標，歐盟官員堅稱現在說目標無法實現還為時過早。歐盟外交與安全事務高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，一個主要問題是歐洲軍工公司將大約40%的國防產品出口到其他國家。「也許我們需要做的是嘗試將產品優先轉向需要的國家，也就是烏克蘭。這將是一次相當大的變革。」

歐盟內部市場與服務執委布瑞東(Thierry Breton)表示，提高產量的努力正在出現成果，歐盟應該能夠每年生產一百萬枚彈藥。

愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）表示，該國已經下了價值2.8億歐元的彈藥訂單, 「這是目前歐洲最大規模的採購」。「我們將盡力交付彈藥給烏克蘭，因為他們有這個需要。」

「看看俄羅斯。他們如今的產量比以往任何時候都要多。他們正從朝鮮獲得彈藥。歐洲不能說，俄羅斯和朝鮮能夠做到，而我們不能。」

歐盟在兌現彈藥承諾遭遇困難的同時，美國國會的反對意見也讓人們對主要盟友華盛頓維持供應的能力生疑。

烏克蘭的戰鬥似乎陷入了僵局，此前備受關注的烏克蘭反攻未能奪回大片失地。

布魯塞爾表示，自莫斯科於2022年2月入侵烏克蘭以來，布魯塞爾與歐盟成員國一起向烏克蘭提供了價值270億歐元的軍事援助。

博雷爾今年7月提議，在未來四年新設一個200億歐元的基金，以幫助支付向烏克蘭交付武器的費用。該計劃也是七國集團誓言向基輔提供長期安全承諾，幫助其抵禦俄羅斯侵略的一部分。但在主要成員國的質疑下，有關這項歐盟倡議的討論始終停滯不前。

德國上周表示，聯邦政府計劃在2024年將對烏克蘭的軍事援助提高一倍，達到80億歐元，但德國不願向歐盟投入更多資金。

博雷爾說，歐盟將在本月底前向烏克蘭提交一份修訂計劃，歐盟領導人將在12月就批准該計劃進行辯論。

（德新社、法新社）

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