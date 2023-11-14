烏俄戰火不見終點 烏克蘭陷｢徵兵低潮期｣

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（德國之聲中文網）俄羅斯入侵烏克蘭如今進入第20個月，隨著戰事持續拉長且不見盡頭。雖然德國政府12日宣布將擴大2024年對烏方的軍援，各國也持續協助訓練烏軍。但烏克蘭武裝部隊總司令坦言，願意服役的烏克蘭人正在減少當中。

德國國防部長周日晚間宣布，已經早前計畫在2024年提供給烏方的軍事援助增加一倍，總額達80億歐元，預計將於16日在眾議院委員會進行投票。

除此之外，包含美國、法國和眾多歐盟成員國在過去幾個月以來持續協助訓練烏軍，截至今年底為止的人數將突破4萬人。

不過，烏克蘭武裝部隊總司令札盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）近日接受《經濟學人》採訪時指出，戰爭的曠日廢時、前線士兵輪調的機會有限，再加上法律上的漏洞似乎讓公民能合法地逃避軍事動員等原因，都大幅降低了公民參軍的積極度。

對此，擔任烏克蘭前線軍官的軍事心理學家科津楚克（Andriy Kozinchuk）也持相同看法，他向DW表示，「我們的前線人員已經所剩無幾」，「他們正在死去、受傷、生病或老去。」科津楚克透露，營內現在已經有3名士兵因為年滿60歲遭退役返家，不僅缺乏戰鬥機，如今就算擁有現代化無人機等武器，也都因為人員短缺無法行動。

事實上，除了札盧日尼及科津楚克外，其他指揮官也都曾公開表示，「必須擴軍、加強兵力、輪調」。軍方人員稱，導致公民參軍意願低落的其中一個原因正是輪調，當前有服役超過1年半以上的士兵都還未獲得明確的復員（動員解除）期限，讓真正想參軍的人望之卻步。

戰鬥訓練計劃

如今烏克蘭政府正在尋找能提升公民參軍意願的方法，其中「數位轉型部」提出了一項「智慧動員」試驗項目，旨在讓烏克蘭人自己尋找在軍隊中能扮演的角色。

負責監督這項計畫的副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示：「個人可自行決定要控制無人機，或是就想在戰鬥無人機部隊服役。你可以是戰鬥工兵，也可以是駕駛。所有角色都是開放的。」重點在於，民眾只要提出申請並通過測試，就會獲得軍方培訓，而且「肯定會獲得申請的職位」。

總司令扎盧日尼也承諾，將在資深人員的監督下進行軍事訓練：「我們還推出了『戰鬥訓練計劃』，包括將新兵和訓練有素的人員安置在經驗豐富的前線部隊中，讓他們做好準備」。

科津楚克認為，相關計畫能有效激勵平民參軍。他說：「我不相信強迫他人（參軍）......我們可以透過向大家解釋『認同國家並擁有選擇的重要性』來減少這項問題。如果有人知道自己要什麼，他們就會為此奮戰。」

延伸閱讀：分析：G7對中更強硬 調停戰爭不單靠北京

正確的徵兵途徑

另外一項提高招募人數的想法是向潛在的招募對象「開誠布公」的描述參軍的優缺點。

根據基輔「拉祖姆科夫研究中心」（Razumkov Research Centre）安全專家梅爾尼克（Oleksiy Melnyk）的說法，烏克蘭武裝部隊第三突擊旅的招募活動就是一個相當好的例子，除了在市區內張貼海報外，也在社群平台上發布相關內容，「比直接被傳喚到徵兵中心有效的多」。

梅爾尼克稱，最基本的方法就是公民志願服務和提供充分的資訊，「這就是激勵最符合要求的人的方法。」

烏克蘭國防部表示，烏克蘭將秉持著「以人為本」的方針，建立有效的系統，為武裝部隊招募專業、積極的人員。新政策將把軍事人員的培訓、專業發展及性別平等納入考量，並向軍事人員承諾高效、透明的薪資以及有保障的住宿環境。

（綜合報導）

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