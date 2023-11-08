澤倫斯基：明年大選 時機不對

烏克蘭總統澤倫斯基六日排除依照時程在明年春季舉行總統大選的可能性，他在每日例行談話指出，大選合適時機還未到來。他表示，國家現在需要團結而不是分裂，「現在是防衛的時刻，是戰鬥的時刻」，並稱如今戰局面臨諸多挑戰，以輕率方式討論選舉話題「完全不負責任」。

澤倫斯基五年總統任期將在明年五月屆滿，烏克蘭原本應在明年三月舉行總統大選。

不過，烏克蘭去年二月遭俄羅斯入侵以來，持續實施戒嚴令，戒嚴期間選舉都取消，例如原本預計十月進行的國會選舉就未能舉行。但海內外人士對於明年三月總統大選是否應該舉行，爭論與日俱增。

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆和其他西方官員呼籲，基輔可藉舉行大選，展現即使身陷戰火，烏國仍然能夠辦理自由公平的選舉。

烏國外交部長庫列巴上周亦表示，面對俄軍侵略，澤倫斯基正在「衡量」明年是否可能舉行選舉，不過俄烏戰爭導致六百萬烏克蘭國民滯留國外，且有許多軍人於前線作戰，加上五分之一領土被俄軍占領，選舉會面臨難題。

澤倫斯基今年稍早說，如果歐盟能協助烏克蘭人投票，且大選被認定有必要，將準備籌辦選舉。然而，他六日的發言顯然排除明年依時程舉行選舉的可能性。

雖然俄軍入侵後澤倫斯基的支持度攀升，但部分西方盟邦已逐漸展露出對他的不耐。

另外，烏軍總司令扎盧茲尼日前在外媒發表俄烏戰局「陷入僵局」的相關評估，引發澤倫斯基堅決否認，烏國文武官員的不睦浮出檯面，領導階層似乎顯現裂痕。

美國等夥伴表明，會提供烏國軍事和財政援助直至擊敗俄軍，但有消息指出歐美官員已建議啟動談判來終結廿個月以來的衝突。澤倫斯基否認西方施壓基輔進行談判，但隨著國際目光轉向以巴衝突，共和黨掌控的美國眾院不願加碼援助烏克蘭，澤倫斯基的壓力也加劇。

俄烏戰爭雖讓烏克蘭展現團結，但烏克蘭政治環境一向紛擾且分裂。一名澤倫斯基前幕僚阿列斯托維奇已表態有意和前老闆競爭大位，並把烏軍反攻進度緩慢歸咎澤倫斯基。