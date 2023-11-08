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政軍歧見 烏軍總司令「功高震主」？

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
近日烏克蘭內部文武不睦浮上檯面。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）三日訪視烏國境內一處訓練中心時，將一面戰旗頒給一個軍方單位。（法新社）
近日烏克蘭內部文武不睦浮上檯面。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）三日訪視烏國境內一處訓練中心時，將一面戰旗頒給一個軍方單位。（法新社）

烏軍總司令扎盧茲尼和總統澤倫斯基，日前就俄烏戰爭是否陷僵局隔空交鋒，政軍歧見鬧上檯面，數日後澤倫斯基表態明年不宜舉行大選，被懷疑是忌憚聲望較高的扎盧茲尼會成為連任大敵。

英國「經濟學人」月初公開扎盧茲尼對俄烏戰局的看法，他認為如今已陷入僵局，烏軍需要更先進武器方能打破現狀。他雖未表達烏軍陷入敗局，但澤倫斯基已公開反駁扎盧茲尼的說法。

隨後傳出扎盧茲尼副手、特種作戰部隊指揮官霍連科遭撤職，防長烏梅洛夫不願說明原因。紐約時報報導，霍連科對俄作戰屢建戰功，包括成功偷襲俄國黑海艦隊軍艦和俄國境內目標，有專家認為他遭到撤換，是俄烏戰爭迄今當局對烏軍最重大的政治干預。

扎盧茲尼身邊出事的不只有霍連科。法新社引述烏克蘭官員報導，扎盧茲尼的親近顧問柴斯狄亞科夫六日遇害身亡，死於一枚佯裝為生日禮物的手榴彈。警方已掌握送出奪命「禮物」的軍人同袍身分，事件調查中。

柴斯狄亞科夫遇害同日，澤倫斯基表態明年不宜辦理大選。英國「金融時報」九月一則評論指出，民調顯示，許多烏國人希望讓軍人能有更多政治角色。軍方是烏國當前最受信賴的機構，扎盧茲尼的聲望甚至壓過澤倫斯基。

華爾街日報說，澤倫斯基仍是烏克蘭聲望最高的政治人物，若舉行大選贏面仍高，但基輔國際社會學研究所民調顯示，由於戰事僵局和政治團結出現裂痕，民眾對澤倫斯基的信任度已從五月的百分之九十一降為十月的百分之七十六。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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