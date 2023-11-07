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不信川普能調停 澤倫斯基邀訪烏
美國前總統川普曾表示若他上任，廿四小時內可解決俄烏戰爭，對此烏克蘭總統澤倫斯基在五日播出的美國訪談節目表示，他邀請川普造訪烏國，屆時只要廿四分鐘就能讓川普了解無法在一天內「擺平這場戰爭」。川普九月接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」節目訪問，宣稱上任後可透過向澤倫斯基、俄羅斯總統普亭分別談話，達成對各方皆公平的協議，讓俄烏戰火在一天內落幕，但他不願表明具體做法，原因是不想失去談判籌碼。
澤倫斯基則在NBC相同節目質疑川普說法，表示川普若訪烏，廿四分鐘內就能向川普解釋為何無法辦到，「他（川普）無法帶來和平，這是因為普亭」。澤倫斯基說，他相信美國總統拜登先前訪烏時，已理解到若干只能在烏國現場認識的細節，「所以我邀請川普總統來」。
對於川普勝選後是否會支持烏克蘭，澤倫斯基向該節目主持人維爾克表示，他無從得知，「說真的，我不知道」，他還說，川普卸任後，彼此就不曾聯絡。
不過澤倫斯基表示有關援烏事務，不只白宮主人的意見重要，美國民意亦舉足輕重，「我認為這是最重要的」。澤倫斯基說，援烏關乎歐美各國民眾的態度，畢竟援烏來自人民的支持和納稅錢，「這取決於他們」；他相信民眾都支持烏克蘭，理解對俄戰爭的艱難。
此前，前副總統潘斯、新澤西州前州長克里斯蒂等共和黨總統初選參選人，都曾在競選時訪烏並會晤澤倫斯基。潘斯現已退選。
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