快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／倒楣老鼠誤隨俄「自殺無人機」衝撞烏克蘭 影像曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一隻老鼠誤爬上俄羅斯穿越機（FPV），最終犧牲於俄烏戰爭戰場。圖／擷自「X」
一隻老鼠誤爬上俄羅斯穿越機（FPV），最終犧牲於俄烏戰爭戰場。圖／擷自「X

俄烏戰爭烽火不斷，造成許多人家破人亡，許多動物也無法倖免。近日，網路瘋傳一段俄羅斯無人機攻擊烏克蘭陣地的影片，仔細一看，一隻老鼠於俄羅斯穿越機（FPV）起飛前爬上前端，並開始撞向烏克蘭陣地，隨著無人機墜毀爆炸，這隻老鼠恐怕難逃死劫。

根據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）報導，俄羅斯利用穿越機攜帶火箭彈發射器，對烏克蘭發動自殺無人攻擊，然而，穿越機上的攝影機意外紀錄下一段畫面，在無人機起飛前，一隻倒楣的老鼠不慎「登機」，最終與無人機一同「壯烈犧牲」。這隻老鼠生前的最後畫面，近期在社群媒體X（推特）瘋傳。

不過，目前無法得知這起自殺攻擊具體發生的時間地點，僅能推測攻擊的地點應是位於烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區。近期，頓內茨克地區也出現一座紀念碑，上頭有一隻小老鼠的雕像，似乎是在紀念這隻意外爬上無人機並死於戰場的老鼠。

有網友看完這段畫面，替因為人類戰爭受牽連的動物感到悲傷，「老實說，我為那隻老鼠感到難過，這不是一場動物的戰爭」、「可憐的老鼠成為人類戰爭的犧牲品」。

烏克蘭頓內茨克（Donetsk）地區出現老鼠紀念碑。圖／擷自「X」
烏克蘭頓內茨克（Donetsk）地區出現老鼠紀念碑。圖／擷自「X

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

櫻花妹都可愛貼心？ 他曝娶日女「這優點」掀網論戰

人面獅身像有「它」參與設計！ 紐約大學最新研究揭千年之謎

婚禮前夕男方落跑...她花6.5萬聘「假新郎」演整齣戲 父母心疼配合

請給我「手榴彈」？手機翻譯大出包 外國遊客慘遭5警包圍上銬

相關新聞

影／倒楣老鼠誤隨俄「自殺無人機」衝撞烏克蘭 影像曝光

俄烏戰爭烽火不斷，造成許多人家破人亡，許多動物也無法倖免。近日，網路瘋傳一段俄羅斯無人機攻擊烏克蘭陣地的影片，仔細一看，一隻老鼠於俄羅斯穿越機（FPV）起飛前爬上前端，並開始撞向烏克蘭陣地，隨著無人機墜毀爆炸，這隻老鼠恐怕難逃死劫。

烏克蘭武裝部隊總司令稱戰爭陷僵局 遭俄羅斯駁斥

俄羅斯克里姆林宮今天表示，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼所稱俄烏戰爭陷入停滯階段的說法是錯誤的，因為俄國將實現其設定的所有...

普亭簽字 俄羅斯撤銷批准禁止核子試爆條約

俄國總統普亭2日簽署一項法案，撤銷俄國對全面禁止核子試爆條約（CTBT）的批准。

俄羅斯撤銷批准禁止核試條約 獲普亭簽署完成立法

俄羅斯總統普亭今天簽署法案，正式撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准。他表示，此舉的目的是確保莫斯科與華府步調一致

南韓：北韓可能援俄短程飛彈 換取衛星、核武技術

韓國聯合參謀本部（JCS）2日表示，除了炮彈以外，北韓可能已向俄羅斯提供可攜式防空飛彈和短程彈道飛彈等軍事裝備，以換取衛...

時代雜誌：澤倫斯基堅信必勝 未見內部叢生弊端

隨全球注意力轉向以巴新一輪衝突，俄烏戰爭關注度被稀釋。時代雜誌一篇專文指出，烏克蘭總統澤倫斯基焦慮感日深，卻又堅信必能打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。