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影／倒楣老鼠誤隨俄「自殺無人機」衝撞烏克蘭 影像曝光
俄烏戰爭烽火不斷，造成許多人家破人亡，許多動物也無法倖免。近日，網路瘋傳一段俄羅斯無人機攻擊烏克蘭陣地的影片，仔細一看，一隻老鼠於俄羅斯穿越機（FPV）起飛前爬上前端，並開始撞向烏克蘭陣地，隨著無人機墜毀爆炸，這隻老鼠恐怕難逃死劫。
根據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）報導，俄羅斯利用穿越機攜帶火箭彈發射器，對烏克蘭發動自殺無人攻擊，然而，穿越機上的攝影機意外紀錄下一段畫面，在無人機起飛前，一隻倒楣的老鼠不慎「登機」，最終與無人機一同「壯烈犧牲」。這隻老鼠生前的最後畫面，近期在社群媒體X（推特）瘋傳。
不過，目前無法得知這起自殺攻擊具體發生的時間地點，僅能推測攻擊的地點應是位於烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區。近期，頓內茨克地區也出現一座紀念碑，上頭有一隻小老鼠的雕像，似乎是在紀念這隻意外爬上無人機並死於戰場的老鼠。
有網友看完這段畫面，替因為人類戰爭受牽連的動物感到悲傷，「老實說，我為那隻老鼠感到難過，這不是一場動物的戰爭」、「可憐的老鼠成為人類戰爭的犧牲品」。
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