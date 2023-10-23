俄烏交戰都靠它 中國卻禁無人機出口

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

中國祭無人機出口禁令，讓俄羅斯與烏克蘭備感壓力，因為自從俄烏戰事爆發以來，雙方大量使用中國生產的無人機，隨著中方有意禁止出口，俄烏兩邊認為勢必會影響後續無人機穩定供應。

兩國在戰場相當倚賴無人機

據《BBC》報導，俄烏雙方在這次戰爭中，大量使用無人機，其中許多都是來自中國生產，請英國皇家國防安全聯合軍種研究所估計，烏克蘭每個月在戰場上消耗約1萬架無人機，除了商用無人機之外，烏克蘭也會使用土耳其生產的拜拉克塔爾，俄羅斯則使用伊朗生產的見證者無人機(Shaheds)。

這項出口禁令在今年9月生效，對象為4公斤以上較長途無人機，以及無人機相關的鏡頭與無線電模組等零組件。根據負責供應烏克蘭軍方無人機的Dignitas主管希波維奇說，「目前唯一的變化就是我們更積極向歐洲購買剩餘的庫存，但未來數量仍不清楚。」

轉往他國採購無人機

全球無人機大廠大疆在去年2月戰事全面爆發後2個月，已經暫時停止向2國銷售無人機，並禁止全球經銷商向俄烏兩國客戶銷售大疆的產品。

希波維奇表示，去年8至9月，歐洲經銷商可取得的中國無人機數量大量減少。俄國《工商日報》報導，中國當局對無人機實施出口限制後，嚴重阻礙了對俄羅斯的供應，導致某些零件短缺，例如熱成像鏡頭。如今，缺少了直接供應貨源後，俄國買家則轉往哈薩克等國家購買中國生產的無人機。

自行組裝無人機開始出現

據《防衛部落格》報導，烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，透過全球速賣通等網路市場所購買的引擎組裝的無人機開始出現，已對烏克蘭防空形成威脅。他說，「藉由取得的碎片和殘骸，我們知道敵人在使用什麼。他們的無人機是從全球速賣通購買的引擎組合而成。這不是第一次發現敵人用簡單材料拼湊臨時飛行器，但這些自製無人飛行器具有攻擊型，搭載幾公斤的炸藥，非常危險。」

上周日早上，烏克蘭當局指出，由俄羅斯軍隊發射的兩架無人機正從北方接近烏克蘭，而且這些無人機並成功躲過攔截。

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