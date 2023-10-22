對烏克蘭逐漸疲憊？以巴危機分散注意力 西方「裁定和平」呼聲大

美國總統拜登誓言「只要有必要」就會支持烏克蘭。德國總理蕭茲對此表示贊同。這也體現在最近的北約峰會的公報裡。

但自10月7日被美國和歐盟認定為恐怖組織的哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊以來，一場新的國際危機到來，分散了全球公眾的注意力。中東沖突可能會佔用美國等大力支持烏克蘭的資源。

這對俄羅斯有利。烏克蘭總統澤倫斯基近日敦促北約國家不要放鬆支持，稱俄羅斯將試圖利用中東局勢。

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中東局勢將如何影響烏克蘭戰爭

拜登在回答一位記者的提問時表示，美國當然可以同時應對這兩場危機，並反問道：「如果我們不做，誰做呢？」

然而，拜登與共和黨人意見相左，對方希望削減對烏克蘭的援助。由於美國國會一片混亂，無論如何，目前都沒有更多的新資金注入烏克蘭。

然而，哈勒大學政治學者瓦維克（Johannes Varwick）認為，早在最近的中東危機爆發之前，美國對烏克蘭支持的態度就已經發生了轉變。他告訴德國之聲，「存在著對注意力和資源的競爭。我認為主要參與者現在不會停止支持烏克蘭，但優先事項將會改變」。

歐洲對烏克蘭的支持也在減弱

歐洲對烏克蘭的支持也在減弱。出於對廉價烏克蘭谷物進口的憤怒，波蘭政府威脅要暫時停止武器交付。

迄今為止，斯洛伐克是烏克蘭的重要支持者。但是，最近菲科（Robert Fico）在選舉中獲勝——菲科在競選期間誓言，在他的領導下，斯洛伐克將「不向烏克蘭提供一發彈藥」，同時呼籲改善與俄羅斯的關係。

匈牙利從未遵守歐盟對俄羅斯的制裁決議，繼續購買俄羅斯天然氣。匈牙利總理歐爾班也試圖阻止歐盟向烏克蘭提供進一步的財政援助。

德國國防政策專家、保守派議員基瑟韋特(Roderich Kiesewetter)告訴德國之聲，在整個西方，「對烏克蘭的支持已經減弱，凝聚力正在崩潰，呼籲『裁定和平』的聲音越來越大」，也就是說，較弱的烏克蘭將被迫接受較強大的俄羅斯指定的條件。

德國之聲駐烏克蘭記者岡恰連科(Roman Goncharenko)最近也在節目中表示：「烏克蘭人對西方的疲憊感到失望」。

烏克蘭有可能取得軍事勝利嗎？

西方的武器支持使烏克蘭在反攻中屢次取得有限的軍事成功，但迄今為止尚未取得突破性進展。

澤倫斯基總統再次要求西方提供戰鬥機等武器。他想要來自德國的「金牛座」巡航導彈，但德國總理蕭茲不願意提供此種武器。最近YouGov民意調查顯示，55%的德國人支持蕭茲的決定。

德國國防政策專家基瑟韋特認為，歐洲國家的遲疑不決恰恰是問題所在：「烏克蘭攻勢正在受到西方的阻礙，因為交付的武器太少，太晚了」，「足夠數量的像『金牛座』這樣精準的先進武器可以扭轉戰局」。

克里姆林宮希望川普東山再起

與此同時，克里姆林宮希望特朗普能夠贏得2024年美國總統大選，從而結束美國對烏克蘭的支持。

瓦維克表示，如果發生這樣的情況，歐洲人要彌補美國的缺失「從規模上來說根本不可能」。他指出，美國為烏克蘭提供了近500億歐元（528億美元）的軍事援助，德國則位居第二，已提供約120億歐元的軍事援助。

歐盟外交事務特使博雷爾承認：「如果美國停止或大幅減少對烏克蘭的支持，烏克蘭將面臨歐洲人無法解決的問題」。

「烏克蘭不可能以土地換和平」

西方的戰爭疲勞給尋求通過談判結束戰爭的政壇人士和外交官帶來了壓力。政治學者瓦威克認為，無論如何，通過談判達成和平是不可避免的。他說，在此過程中，還必須就「烏克蘭的領土改變、烏克蘭的中立」進行談判。「所有這些都應該在今天而不是明天討論。事實上，應該在昨天討論。現在是發起此類倡議的時候了」。

不過，德國之聲駐烏克蘭記者岡恰連科認為，基於「土地換和平」方案的解決方案在烏克蘭根本不可能被接受： 「已經發生了太多事情，（烏克蘭）遭受了太多的苦難。這樣的方案將是對俄羅斯的獎勵」。

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