俄羅斯將重啟核試驗？專家警示：俄烏戰爭恐進一步升級

在西伯利亞上空進行一場核試驗，將是對西方發出的「核通牒」，而核試驗對本國人民造成的後果則大可忽略不計。這是俄羅斯對外廣播公司RT總編輯西蒙揚（Margarita Simonjan）今年10月初一段視訊談話的核心思想。

西蒙楊表示，沒有什麼會比「在本國境內開展熱核爆炸更具威懾力」，因為西方國家「在遭受巨大痛苦之前」肯定不會善罷甘休。在西蒙揚的世界裡，西方國家除了想要借助烏克蘭之手「扼殺」俄羅斯之外，似乎沒有其他更好的事情可做了。

作為RT負責人，西蒙楊也是俄羅斯宣傳機器中最知名的面孔之一。她是索洛維耶夫主持的RT晚間節目中的常客，以仇視謾罵烏克蘭和美國而著稱。但是，西蒙楊有關在本土進行核爆的建議顯然有些太過離譜，這不僅讓觀眾們不知所措，也給克里姆林宮帶來了麻煩。

普亭的發言人比什科夫表示：「西蒙楊的表述並不一定總能代表官方立場。」並表示，他並不認為，這類討論會有什麼意義。

然而，比什科夫話音未落，本周三，俄羅斯國家杜馬就已通過法律，撤回了對《禁止核試驗條約》(CTBT) 的批准書。此前不久，俄羅斯總統普亭提出了相關的建議，並得到了杜馬主席沃洛金的積極響應。

「終於可以實現核均衡了」

《禁止核試驗條約》是俄羅斯簽署的最後一批國際軍備條約之一。莫斯科方面討論是否應退出該條約的理由是，美國方面遲遲沒有批准該條約，因此莫斯科現在應當撤回批准令，以便實現最終的均衡。值得一提的是，美俄兩國總共擁有全世界核彈頭的大約90%。

1996年，中國、俄羅斯以及美國簽署了《全面禁止核試驗條約》。聯合國裁軍研究所的核問題專家波德維格（Pavel Podvig）接受德國之聲採訪時表示，同中美兩國不同的是，俄羅斯議會確實在2000年批准了該條約。波德維格表示，該條約從未正式生效，但九十年代以來，美俄英法中等國一直在堅持暫停核試驗的承諾。

印巴兩國在1998年開展了一系列核試驗後，也不再繼續尋求開展新的核試驗，「在這一問題上唯一唱反調的國家就是北韓，該國已經進行了六次核試驗。」

波德維格強調，《全面禁止核試驗條約》在全球範圍內受到廣泛認可。「沒有人能夠通過開展新的核試驗來結交朋友。目前俄羅斯開展的相關討論，其主旨都是『讓我們把所有人都震懾住』，事實上，核試驗誰都嚇唬不了，只能帶來各方的一致譴責。」

政治信號

波德維格認為，退出《全面禁止核試驗》條約是一個明確的政治信號，至少從純粹的法律層面而言，俄羅斯就少了一個自己設定的暫停核試驗的理由。

在加拿大外交政策研究所俄羅斯核專家斯塔查克（Maxim Starchak）看來，如果短期內俄羅斯重啟核試驗，並不會令他感到意外。

不過，斯塔查克也一再向德國之聲強調：「迄今為止，沒有任何跡象顯示，俄羅斯計劃在不久的將來進行此類試驗。」斯塔查克表示，核物理學家當中，對於開展核試驗是否有切實意義看法並不一致，「有人贊成，有人反對，要想重啟核試驗，顯然需要政界來定奪。」

斯塔查克表示，俄羅斯已經在新地島上為核試驗準備了場地。「根據已知的信息，當地有三塊地方可以進行地下核試驗。我認為，如果俄羅斯真要開展核試驗，只會在上述地點進行。因為我無法想象，試驗會以地面核爆的瘋狂方式來進行。」

事態繼續升級

上述兩位專家均認為，俄羅斯退出《全面禁止核試驗條約》的計劃應受到高度關注。波德維格認為，核彈爆炸並沒有任何軍事意義，它的唯一目的就是在最短時間裡殺死盡可能多的人。俄羅斯就此發出的信號就是：該國「已為殺死幾萬、幾十萬，幾百萬人做好了準備。」

斯塔查克堅信，俄羅斯的相關計劃是讓俄烏戰爭進一步升級的信號。莫斯科希望，美國會就此意識到事態升級對美國構成的風險，並會試圖降低這種風險，比如主動同俄羅斯談判或在烏克蘭問題上做出讓步。

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