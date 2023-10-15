未能奪回更多領土…普亭稱烏克蘭反攻失敗：對新一輪進攻行動知情

俄羅斯總統普亭周日（10月15日）表示，戰事在全線正在得到鞏固和加強，同時，烏克蘭今年的大反攻已告失敗。俄羅斯電視台播放了親克林姆林宮記者扎魯賓（Pavel Zarubin）訪問普亭的影片，該片也上傳至社交媒體。

2022年3月22日，普亭下令俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，俄烏戰爭由此拉開序幕。時至今日，這場在烏克蘭領土上進行的戰爭已給雙方造成幾十萬人傷亡。

據路透社的報導，目前俄羅斯控制著烏克蘭大約17.5%的領土，其中包括克里米亞半島。從西方分析家掌握的數據看，烏克蘭於今年夏季開始的反攻未能奪回更多領土。

據哈佛大學貝爾弗國際事務研究中心的報告，截止到今年10月10日，烏克蘭每月重新奪回約21平方公里的土地。

不同於去年烏克蘭曾解放大片被俄軍佔領土地，今年以來，由於俄軍修築了堅固的地道工事，並在之前的大片土地上埋上地雷，烏軍無法快速挺進，否則傷亡巨大。與此同時，俄羅斯擴招士兵，為軍隊補充了幾十萬新兵。

記者問到在烏克蘭東部城市阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）的戰鬥時，普亭說，反攻被說成是「陷入停頓」，其實是全盤失敗。「因此，對方正在准備新一輪進攻行動。我們觀察到，對此知情」。

周六，基輔方面稱，俄羅斯軍隊數天以來不停頓地向阿夫迪伊夫卡發動進攻，以期形成圍困之勢。該市離俄羅斯控制的頓涅茨克市只有15公裡。法新社報導，該市曾短期被當地親俄分離分子掌控，後又被烏克蘭佔領，此後該市成為火線的一部分，頻繁受到轟炸。

法新社評論稱，假如俄軍攻克阿夫迪伊夫卡市，其象征意義將大於戰略意義。該市代表了反抗。

(路透社、法新社)

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