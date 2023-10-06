美截伊朗百萬發子彈 轉送烏克蘭

美國軍方四日指出，已經將一批繳獲的伊朗小型武器彈藥交付給烏克蘭。伊朗軍隊原本打算要將這批彈藥運交給獲德黑蘭支持的葉門叛軍，但於去年十二月被美國海軍截獲。

法新社報導，在共和黨強硬派議員反對下，華府是否有能力持續軍援基輔引發質疑之際，此舉可能預示美國將向烏克蘭提供更多被扣押的軍事裝備。

美軍中央司令部聲明指出，美國在二日「轉移約一百一十萬發七點六二毫米子彈給烏克蘭武裝部隊」。

美軍表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊原本要將這批軍火「運交給葉門激進團體的青年運動」，美國政府透過司法部對伊斯蘭革命衛隊民事沒收申索，於今年七月廿日取得這批彈藥所有權。

五角大廈表示，根據已授權援助案，美國仍能供應烏克蘭軍事所需「再長一點時間」，但需國會採取行動才能讓軍援烏克蘭長期持續下去。

美國共和黨部分強硬派反對軍援烏克蘭，導致國會議員將新的援助烏克蘭資金排除在上周末通過的法案之外，以避免政府關門，目前還不確定先前授權的軍援將持續多久。

俄軍去年二月入侵烏克蘭以來，美國已承諾提供烏克蘭逾四百卅億美元軍援，相當於國際安全援助總和一半以上。