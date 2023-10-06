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澤倫斯基憂：美政爭影響援烏

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基不諱言，美國明年總統大選前的政治論戰恐削弱華府對基輔的支持，令他感到憂心。 圖／美聯社資料照
烏克蘭總統澤倫斯基不諱言，美國明年總統大選前的政治論戰恐削弱華府對基輔的支持，令他感到憂心。 圖／美聯社資料照

烏克蘭總統澤倫斯基五日表示，美國明年總統大選前的政治論戰恐削弱華府對基輔的支持，令他感到憂心。政治新聞網站Politico Europe報導，美國國會一日通過為期四十五天的短期撥款法案，卻剔除一筆援助烏克蘭的六十億美元款項，眾院議長麥卡錫幾天後遭同黨眾議員罷黜，對烏援助也被點名為罪狀之一，讓烏克蘭對接下來可能發生的事情感到不知所措。

澤倫斯基抵西班牙格拉納達出席歐洲政治共同體高峰會時表示，美國總統拜登已保證華府會繼續支持基輔，但也坦承美國已經進入「艱難的選舉時期」。

他說：「有各種聲音，有的非常奇怪，我們會就此討論。」

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾則說，如果華府政治傾軋損及對基輔的支持，歐洲無法填補其間差距。他說：「烏克蘭需要歐盟支持，也需要美國支持。歐洲能夠填補美國留下的缺口嗎？這個嘛，歐洲當然無法取代美國。」

烏克蘭極度依賴於外國財務與軍事援助以維持經濟運轉及作戰，預期在明年收到四百廿八億美元國際援助，其中很大一部分資金將來自美國。現在隨著麥卡錫倒台，眾議院因議長懸缺暫時癱瘓，美國未來對烏克蘭的撥款處於不確定狀態。

烏克蘭資深國會議員克里姆普什–欽察澤承認，「我們嚇壞了，這對我們是一場災難。我們希望事情趕緊解決，美國民主可以發揮作用，恢復跨黨派共識，也就是支援烏克蘭等於支持他們自己的國家利益」。

一位不具名烏克蘭國會議員說，「好吧，我們被耍了」。另一位要求匿名受訪的烏國政府官員則表示，「說真的，我們正在留神觀察」。

烏克蘭官員通常避免公開批評合作夥伴，以防顯得不知感恩，但有些人近日還是表達了震驚。烏克蘭國會議員澤列辛亞克表示，「客觀的說，我們成了他們內部政治的人質」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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