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美援若被卡 烏軍恐兩個月內就有感

聯合報／ 國際中心／綜合報導
專家認為，若美國對烏克蘭的軍援受阻，恐損及當前的反攻作戰甚至危害烏軍抵禦俄國打擊的能力。歐新社
專家認為，若美國對烏克蘭的軍援受阻，恐損及當前的反攻作戰甚至危害烏軍抵禦俄國打擊的能力。歐新社

專家指出，若共和黨強硬右派成功阻止美國援烏，烏軍很快將缺乏不可或缺的彈藥和裝備，影響反攻甚至抵禦俄軍的能力。

華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）顧問坎西恩說，美國撥款延宕甚至停止，將衝擊烏軍，在十一月最後一個周四的感恩節前，就會有感。他形容，若美方停止援烏，將產生毀滅性後果。儘管在防禦上或許暫能挺住，但烏軍將變弱、最終恐崩潰。

自去年二月俄烏開戰以來，美國已承諾提供逾四三○億美元（約台幣一點四兆元）的安全援助，占西方世界援烏總額一半以上。但美國國會為避免聯邦政府關門，在九月卅日通過的短期撥款法案中，以刪除對烏新一波援助當作妥協，這凸顯美方無法保證對烏支持不中斷。

美國提供龐大軍火助烏抗俄，從小型武器彈藥、砲彈、軍車到先進的多管火箭器、戰車和掃雷設備等。坎西恩還說，戰鬥部隊需源源不絕的武器、物資和彈藥補給。

美援真的完全中斷，影響並不會立即浮現，此前已授權的援助仍進行中。坎西恩表示，可能幾周後，才會看到對戰場的影響，但俄國「應該也撿不到便宜」，俄軍當前也人困馬乏。

美援若停，將使烏克蘭後方的防空系統出現缺口。目前烏克蘭防空設施是由多個友邦提供的系統組成，覆蓋不同高度的空域，必須持續補充彈藥。這些系統在保護烏克蘭平民和基礎設施免於俄軍頻繁的無人機與飛彈襲擊上，扮演關鍵作用。

美國智庫蘭德公司歐洲辦事處助理處長布萊克提到，系統間的差異性，使美援一旦中斷，烏克蘭很難以歐規裝備填補，靠歐洲彌補美援缺口，沒三年五載根本辦不到。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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