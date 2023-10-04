紐時：俄疑試射核動力巡弋飛彈

紐約時報二日報導，根據衛星影像和航空數據，俄羅斯可能正準備、或可能最近已測試一種實驗性的核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik）。理論上飛行距離可達數千英里甚至無限。有專家警告，該飛彈恐引發嚴重的核子事故。

據報導，該飛彈搭載小型核反應爐，是俄國研發中的新武器。紐時分析的圖像及航空資料，取自於俄軍在北極圈的基地，九月廿日和廿八日可見符合飛彈大小的拖車，以及覆蓋發射台的遮蔽物。美國非營利團體馬丁禁止核武擴散研究中心的「核子威脅倡議」（ＮＴＩ）報告指出，俄國在二○一七至二○一九年間，可能試驗海燕十三次，但皆以失敗告終。美國官員透露，二○一九年曾發生一枚飛彈墜毀爆炸的事故，造成七人喪生。

美國也已出動偵察機，過去兩周在前述俄國北極基地追蹤。但美國武器管制協會（ＡＣＡ）主任金波則指出，即使飛彈試射成功，海燕仍將需時數年才能夠進行「作戰部署」。ＮＴＩ提到，海燕是做為俄國第二擊的戰略武器，計畫在敵方發射一波核打擊，毀滅諸多俄國目標後，再做報復攻擊，很可能會攜帶核彈頭，可鎖定敵方城市與軍事目標。

海燕未來若服役，將被視為俄國核武庫的一部分，就會受美俄二○一一年簽署的新戰略武器裁減條約（New START）拘束。白宮對紐時報導不予置評。