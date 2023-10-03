英軍赴烏協訓？ 俄放話將攻擊

前俄羅斯總統麥維德夫一日表示，所有在烏克蘭訓練烏軍的英國軍人將成為俄國合法攻擊目標，若德國生產金牛座飛彈的工廠提供給烏國，同樣也將遭到對付。

俄羅斯國家安全理事會副主席麥維德夫態度逐漸強硬並成為俄國政壇反西方的要角，他稱西方這些行動將使全球離第三次世界大戰愈來愈近。

麥維德夫在通訊軟體Telegram上展現的怒火，首先燒到英國國防大臣夏普斯。夏普斯在接受訪問時表示，除了目前在英國和其他西方國家訓練烏克蘭武裝部隊外，英國還希望把軍事教官派到烏國。

麥維德夫說：「這將使他們的教官成為我國武裝部隊的合法目標，我們很明白，他們將遭到無情地摧殘，那些人不是傭兵，而是英國、北約的專家。」

英國首相蘇納克一日否認夏普斯的說法，稱英國沒有立即將軍事教官派到烏克蘭的計畫。

蘇納克在執政的保守黨於曼徹斯特開年會時告訴記者：「國防大臣所說的，是將來有一天，我們可能在烏克蘭進行一些訓練。但那是長期作法，並非此時此地的事。」

麥維德夫也抨擊想要提供金牛座巡曳飛彈給烏克蘭的德國。這些飛彈可以襲擊俄羅斯領土，並阻礙俄軍補給。麥維德夫說：「他們說這符合國際法規，好吧，那在這個案例上，襲擊德國製造那些飛彈的工廠，也將完全符合國際法規。」

麥維德夫再次講到先前就曾提出過的警告說：「這些笨蛋正把我們推向第三次世界大戰。」他在七月時曾表示，西方「徹底瘋狂」的行動，意味著第三次世界大戰「正在接近」。