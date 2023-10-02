歐盟外長集體訪烏宣誓團結

（德國之聲中文網）在27國外長集體出訪烏克蘭這樣一次具有歷史性意義的行程中，歐盟向正在受到俄羅斯侵略的烏克蘭表達了支持。

歐盟外交事務高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，這是歐盟27國的代表第一次在歐盟以外舉行這樣的會談。

博雷利表示，本次會晤的主題是烏克蘭目前的戰局和歐盟為基輔提供的支持。德國外長貝爾博克再次發出呼籲，要為烏克蘭撐起一把“冬季保護傘”——這其中包括幫助該國擴建空中防務、為其提供發電設備和加強能源供應。

去年冬天，俄羅斯曾試圖通過對烏克蘭能源供應設施進行系統性攻擊來迫使該國屈服。烏克蘭外長庫列巴表示，這次會議傳遞的信息是，歐盟將要擴員至烏克蘭。這一“歷史性事件”雖然是發生在如今的歐盟邊界之外，“但卻是在未來的歐盟邊界之內”。

周一（10月2日），歐盟27國外長乘坐夜間列車抵達基輔。出於安全考慮，歐盟方面事前沒有公布這一行程計劃。從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，還從來沒有過這麼多外國政要同時到訪基輔。

為烏克蘭撐起一把“冬季防護傘”

博雷利在會前建議向烏克蘭做出長期提供國防資金援助的承諾，並且用歐盟預算來支付提供給烏克蘭的現代戰鬥機和導彈。他希望這樣能夠在2024年到2027年底之間動員到50億歐元。

背景閱讀：軍援烏克蘭 歐盟錢從哪裡來？

丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）對博雷利的建議表示支持。鑑於美國對烏克蘭提供的支持力度可能會減弱，他表示歐洲雖然已經在做出自己的那一份貢獻，但也要做好准備出更多的力。不少歐盟國家的外長都對美國的財政預算危機導致對烏軍援計劃出現變數而感到擔憂。

貝爾博克表示，去年冬天，人們都看到了“俄羅斯總統是以怎樣一種殘忍的方式推進這場戰爭，他故意去襲擊烏克蘭的電力設施”。這位德國外長指出，普京料定在氣溫降到零下20度的時候，烏克蘭供水也會中斷。

“我們必須動用現有的一切手段，來阻止這種情況發生”，貝爾博克強調。德國已經為烏克蘭提供了大量防空系統，比如Iris-T中程紅外線制導空對空導彈、Patriot愛國者導彈等。

“西起裡斯本，東至盧甘斯克”

貝爾博克還重申了此前歐盟做出的吸納烏克蘭加入的許諾——盡管時間尚不確定。“烏克蘭的未來在歐盟，在這樣一個自由的共同體。這個共同體很快將會擴展到西起裡斯本，東至盧甘斯克。”

2022年，烏克蘭正式獲得了歐盟入盟候選國的地位。不過要真正啟動烏克蘭入盟談判，還需要27國全票表決通過。不過首先烏克蘭必須要符合加入條件，其中包括打擊腐敗。

貝爾博克本月11日已經訪問過一次烏克蘭。大部分歐盟成員國都是外長親自出席，但烏克蘭的近鄰波蘭卻是由副外長代表。不久前，波蘭禁止進口烏克蘭糧食，兩國之間關系持續緊張。此外相對親俄羅斯的匈牙利政府也只派出一位高級外交官參與這次集體出訪。

（德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】