斯洛伐克「變天」 恐停援烏

北約和歐盟成員國斯洛伐克九月卅日舉行國會大選，主張終止援烏的左翼民粹政黨「方向黨」躋身第一大黨，獲四十二席，自由派政黨「進步斯洛伐克」居次。五十九歲的「方向黨」領導人費科一日在記者會中表明，其立場不變，俄烏戰爭雖是場大悲劇，但斯國當前有比援烏更重大的問題，將盡力及盡可能促成俄烏和談。

親俄前總理費科領導的方向黨得票率百分之廿二點九；歐洲議會副議長西梅茨卡的進步斯洛伐克黨約一成八。左翼「聲量黨」以一成四七排名第三，獲廿七席，籌組下屆聯合政府時可能扮演造王者，該黨領袖、前總理佩拉格利尼曾在方向黨擔任費科副手，二○二○年才另起爐灶創立聲量黨。該年大選，方向黨因醜聞纏身而敗選。

揭發斯洛伐克政治人物涉貪並勾結義大利黑手黨的斯國記者庫奇亞克及其未婚妻二○一八年遭槍殺身亡，引發該國多場大型反政府街頭示威抗議後，費科被迫下台，佩拉格利尼繼任。後者雖恭喜費科勝選，但也意有所指地說，一個政府裡有兩位前總理，恐怕不會運作良好。

一院制的斯洛伐克國會共一五○席。由於選後前三大黨席次差距並不大，擁有議席的十個政黨，接下來的動向均備受關注，方向黨與聲量黨可能和拿下十席的「斯洛伐克民族黨」（SNS）組成執政聯盟，將擁有過半的七十九席。費科已兩度和SNS聯合執政，而該黨也反對軍援烏克蘭。

費科表示，預計組聯合政府的談判可能需至少兩周，他將靜候其政敵、總統查普托娃授權組閣。這場大選被視為斯國繼續走親西方世界路線或轉向親俄的關鍵。

自二○二○年以來執政的中間偏右聯盟三度組閣，並提供烏克蘭大量軍事及人道援助。此次選戰，費科主張不再援烏。西梅茨卡則呼籲民眾用選票決定未來，讓斯國擺脫象徵「過去」的費科，並承諾繼續援烏。