聽新聞
test
0:00 / 0:00

斯洛伐克「變天」 恐停援烏

聯合報／ 國際中心／綜合報導
斯洛伐克大選結果出爐，方向黨以得票率23.3%勝選，勁敵進步斯洛伐克黨獲得17%選票吞敗仗。在方向黨總部，前總理費科（左2）手舞足蹈慶祝勝選。法新社
斯洛伐克大選結果出爐，方向黨以得票率23.3%勝選，勁敵進步斯洛伐克黨獲得17%選票吞敗仗。在方向黨總部，前總理費科（左2）手舞足蹈慶祝勝選。法新社

北約和歐盟成員國斯洛伐克九月卅日舉行國會大選，主張終止援烏的左翼民粹政黨「方向黨」躋身第一大黨，獲四十二席，自由派政黨「進步斯洛伐克」居次。五十九歲的「方向黨」領導人費科一日在記者會中表明，其立場不變，俄烏戰爭雖是場大悲劇，但斯國當前有比援烏更重大的問題，將盡力及盡可能促成俄烏和談。

親俄前總理費科領導的方向黨得票率百分之廿二點九；歐洲議會副議長西梅茨卡的進步斯洛伐克黨約一成八。左翼「聲量黨」以一成四七排名第三，獲廿七席，籌組下屆聯合政府時可能扮演造王者，該黨領袖、前總理佩拉格利尼曾在方向黨擔任費科副手，二○二○年才另起爐灶創立聲量黨。該年大選，方向黨因醜聞纏身而敗選。

揭發斯洛伐克政治人物涉貪並勾結義大利黑手黨的斯國記者庫奇亞克及其未婚妻二○一八年遭槍殺身亡，引發該國多場大型反政府街頭示威抗議後，費科被迫下台，佩拉格利尼繼任。後者雖恭喜費科勝選，但也意有所指地說，一個政府裡有兩位前總理，恐怕不會運作良好。

一院制的斯洛伐克國會共一五○席。由於選後前三大黨席次差距並不大，擁有議席的十個政黨，接下來的動向均備受關注，方向黨與聲量黨可能和拿下十席的「斯洛伐克民族黨」（SNS）組成執政聯盟，將擁有過半的七十九席。費科已兩度和SNS聯合執政，而該黨也反對軍援烏克蘭

費科表示，預計組聯合政府的談判可能需至少兩周，他將靜候其政敵、總統查普托娃授權組閣。這場大選被視為斯國繼續走親西方世界路線或轉向親俄的關鍵。

自二○二○年以來執政的中間偏右聯盟三度組閣，並提供烏克蘭大量軍事及人道援助。此次選戰，費科主張不再援烏。西梅茨卡則呼籲民眾用選票決定未來，讓斯國擺脫象徵「過去」的費科，並承諾繼續援烏。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

中秋連假收假日 蘇花路廊北返車流量大

影／北宜公路機車騎士右側超車 竟連人帶車翻進茶園！

俄拚戰勝不顧經濟隱憂 明年國防支出暴增近7成達GDP 6%

茶葉蛋要標原產地 蔣萬安：正確方向 但還是要根本修法

相關新聞

斯洛伐克「變天」 恐停援烏

北約和歐盟成員國斯洛伐克九月卅日舉行國會大選，主張終止援烏的左翼民粹政黨「方向黨」躋身第一大黨，獲四十二席，自由派政黨「...

援烏成美政爭焦點 引盟友不安

美國國會九月卅日火速通過臨時開支法案避免政府關門，但該案刪去援助烏克蘭開支，這不禁讓盟友憂心，美國國內政爭及明年總統大選...

30架無人機夜襲切爾卡瑟州！烏軍曝16架遭擊落 州長嘆數間倉庫起火

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯連夜出動約30架無人機攻擊烏克蘭領土，烏克蘭防空系統擊落其中16架

烏人民被逼入俄軍上戰場…普亭秋季徵兵13萬人 首納入4占領區

基輔獨立報（The Kyiv Independent）30日報導，俄羅斯國防部29日宣布例行秋季徵兵將於10月1日展開，...

軍援到庫存見底 德法改採軍工業與烏克蘭合作

俄烏戰爭儼然已成漫長消耗戰，西方政府為免軍火庫存因援烏而耗盡，轉為鼓勵軍火商與基輔合作。德、法的軍工企業準備赴烏設廠，建...

翻盤！斯洛伐克大選結果出爐 親俄政黨勝出 恐反對歐盟援烏

美國有線電視新聞網(CNN)報導，斯洛伐克於當地時間9月30日舉行國會大選，統計局1日上午公布初步計票結果，前左翼總理費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。