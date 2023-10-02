援烏成美政爭焦點 引盟友不安

美國國會九月卅日火速通過臨時開支法案避免政府關門，但該案刪去援助烏克蘭開支，這不禁讓盟友憂心，美國國內政爭及明年總統大選前的選戰言詞，正影響華府援烏力道。

華爾街日報一日報導，基輔抗俄有賴美國軍備、訓練和情報，美國總統拜登也持續號召國際社會挺烏。惟如今愈來愈多美國政治人物、主要是以前總統川普為首的共和黨人士，正批評美方挺烏。聯邦眾議院近幾次對資助烏克蘭的表決，仍顯示對援烏的廣泛跨黨派支持，但反對的共和黨眾議員愈來愈多，目前已在該黨眾院黨團中過半。

在共和黨總統初選民調遙遙領先的川普也宣稱，美國進一步援烏，應與對拜登家族商業交易的調查掛鉤。

美國對烏援助淪為眾院內部討論開支法案的主要爭論之一，還有華府恐從其援烏領導角色抽身的可能性，正在美國盟友間引發不安，其中許多盟友認為助烏自衛對全球安全至關重要。

北約成員國立陶宛外長藍斯柏吉斯說，盟友期望美國發揮更多領導力，助烏贏得戰爭，尤其是軍援的範圍與速度。烏克蘭駐北約大使說，基輔正密切關注華府政局發展，尚未看到美方在對烏協助上有任何改變。

然而，烏克蘭及其他美國盟友仍擔憂美國的政治趨勢。華爾街日報八月民調顯示，過半的百分之六十二共和黨選民覺得，美國在支持烏克蘭上做太多，高於四月的五成六。

上月烏克蘭總統澤倫斯基訪問華府，共和黨眾議員波柏特公開譏諷說，「他又來拿支票」，還說如果見到澤倫斯基，「我會要他退錢」。

一位白宮官員說，拜登政府仍有總統撥款權額度可援助烏克蘭，「但我們仍將需要國會很快通過一項為烏克蘭提供資金的法案」。

退役美軍中校納格表明，只要美國仍致力於烏克蘭的防衛，基輔就不會輸，烏方當前面臨的最大威脅不是來自俄國，而是來自華府的政治失能。

在歐洲一些地方，對支援烏克蘭的批評也在增加，儘管反對聲音不像美國那麼強烈或影響力那麼大。例如，烏克蘭和波蘭之間的貿易爭端，已威脅到波蘭對烏克蘭的支持，而上周末斯洛伐克國會選舉勝選政黨威脅要削減對烏克蘭的支持和軍事援助，是俄烏戰爭以來歐洲首次發生這種情況。