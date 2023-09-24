ATACMS最大射程近306公里 軍援中最遠

華盛頓郵報廿二日報導，美國去年開始向烏克蘭交付海馬斯多管火箭系統後，提供用於該系統的導向飛彈射程約八十公里。反觀同樣可藉海馬斯發射的陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）依其型號，最大射程近三○六公里。英國和法國提供的空射巡弋飛彈，射程約二二五公里。

烏克蘭已取得的武器中，Ｍ１９８、Ｍ７７７牽引式榴彈砲與凱撒自走砲，射程最遠約四十公里。不同於射程略遜的暴風之影空射巡弋飛彈，ＡＴＡＣＭＳ是地對地，可用更輕、機動性更高的海馬斯發射，被反攻中的烏方寄予厚望。

ＡＴＡＣＭＳ包括單一彈頭及集束彈藥的型號。截至八月底，根據美國陸軍提交國會議員的資料數據，其庫存有一四八六枚；一一二二枚為單一彈頭、三六四枚裝載集束彈藥。美國網路媒體The Drive另指出，美國至今共製造約四千枚的各型號。

集束彈藥型號可在特定區域內發散數百枚子炸彈，被批評屬於無差別攻擊，而且恐使未爆彈風險大增，多國已禁用。根據五角大廈資料數據，許多原裝載集束彈藥的型號已改為單體彈頭。

美國目前雖尚未停產，其製造商洛克希德馬丁公司依約每年生產五百枚，但全屬外銷。美方擬自今年稍晚起逐步淘汰。