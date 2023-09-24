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烏軍反攻膠著 傳美國點頭給ATACMS

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
匿名美國官員指稱，華府計畫提供基輔陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。圖為南韓軍隊的ATACMS。（美聯社）
匿名美國官員指稱，華府計畫提供基輔陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。圖為南韓軍隊的ATACMS。（美聯社）

美國國家廣播公司等外媒廿二日引述消息人士報導，美國總統拜登已知會烏克蘭總統澤倫斯基，華府將提供長程陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）飛彈。華盛頓郵報同日報導，此前華府因擔憂俄烏戰爭升溫等因素，未答應基輔請求，但時值烏軍反攻膠著，華府態度有所轉變。

路透此前報導，美方正考慮運交ＡＴＡＣＭＳ援烏。但澤倫斯基廿一日與拜登會談時，白宮並未透露相關決定；美國當天宣布三點二五億美元的最新援烏包裹時，也未包括ＡＴＡＣＭＳ。

白宮和美國國防部均對此三緘其口，美國國防部也不願表示是否已在澤倫斯基廿一日造訪五角大廈時做出任何承諾。ＡＴＡＣＭＳ有助烏軍打擊俄占區補給線、空軍基地和鐵路網等目標。

去年二月俄烏開戰，拜登去年五月曾表態不會提供烏方可攻擊俄國本土的飛彈，但今年五月首度鬆口稱不排除援烏ＡＴＡＣＭＳ。華郵指出，ＡＴＡＣＭＳ最大射程約三○六公里，從烏克蘭境內發射可深入俄境，華府擔憂恐演變為美俄衝突而猶豫。莫斯科早已揚言，美方援烏ＡＴＡＣＭＳ將踰越紅線。

美方也有看法認為，烏軍有更迫切的軍事需求。前美國國防部政策次長卡爾就形容，比起一百公里外的目標，烏軍官兵前方一公里的地雷區、戰壕和反戰車陷阱等防禦工事更重要。而且美軍自己的庫存也有限。美方可能較傾向將裝載集束彈藥的型號援烏，但勢必引發人權團體和部分國家批評。

另外，澤倫斯基廿二日訪問加拿大國會並會晤總理杜魯多，加方宣布未來三年將加碼援烏六點五億加拿大幣（約台幣一五七億元）。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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