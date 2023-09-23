俄羅斯戰略走向失敗？俄黑海艦隊遇襲 專家：顯然普亭正找替罪羊

在對俄羅斯海軍駐克里米亞總部發動導彈襲擊之後，烏克蘭方面宣布，有數十名俄方人員在襲擊中喪生或受傷，其中包括海軍高級指揮官。

周五（9月22日），俄羅斯黑海艦隊在克里米亞塞瓦斯托波爾港的司令部遭到襲擊並起火。隨後烏克蘭軍方宣布對該司令部「發動了成功襲擊」，並表示相關行動的細節會盡快公布，不過現在已知的結果是俄方「有數十人死傷，其中包括艦隊高級指揮官」。

據稱襲擊發生時，俄羅斯海軍領導層「正在召開會議」。目前尚無法對烏方提供的訊息予以證實。烏克蘭情報機構拒絕透露是否在襲擊中使用了西方國家製造的導彈。

克里米亞半島於2014年被俄羅斯攻佔吞併之後，烏克蘭方面一直誓言要奪回這片領土。

俄羅斯在吞併地區指派的塞瓦斯托波爾市市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）周六在社交平台Telegram上發文表示：「根據初步訊息，塞瓦斯托波爾的防空系統一直是運轉正常的。」

他表示，導彈碎片落在了該市的北區，那裡是黑海艦隊主要基地所在地。相關說法無法得到獨立證實。

社交媒體上流傳的照片顯示當地上空籠罩著濃濃的煙霧，表明可能有俄羅斯彈藥庫受到波及。

在周五襲擊發生之後，俄羅斯方面一開始表示只是有導彈碎片墜落，後來發現烏方的襲擊成果似乎大到無法否認。對於人員傷亡，俄方開始稱有一名軍人死亡，後來又改成了一人失蹤。

專家：俄羅斯對烏克蘭軍力重視不足

美國外交政策研究所歐亞項目的高級研究員布蘭克（Stephen Blank）在接受德國之聲採訪時表示，這次遇襲對於俄羅斯來說是一場失敗。

「它顯示俄羅斯對烏克蘭反艦導彈和無人機的防御能力不足。更重要的是，他們似乎沒有能力去應對烏克蘭對他們構成的威脅。這也表明俄羅斯的海軍戰略正在走向崩潰。」

在被問到為什麼俄羅斯在這場戰爭中的海軍戰略似乎在走向失敗時，他表示這很難斷言。「很顯然他們仍然沒有對烏克蘭的軍力予以足夠重視。他們沒有合適的防空系統，這是顯而易見的。無論出於任何意圖和目的，他們都沒有對這些建築加以防禦保護。」

面對這次襲擊，俄羅斯方面似乎表現得比較低調。布蘭克表示，他猜測莫斯科並未做好準備，克里姆林宮也許正在尋找替罪羊。

「這意味著他們其實是被打了個措手不及，現在還沒有准備好答案。很顯然，普亭正在尋求拉一個人出來頂罪，因為這是一個可怕的失誤。這可是黑海艦隊總指揮部的大樓，而且很顯然沒有設置防禦。」

（法新社、德新社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】