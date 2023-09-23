共和黨掌眾院 美反烏重鎮

烏克蘭總統澤倫斯基廿一日會發現華府風向已變。白宮以及民主黨占多數的聯邦參議院，兩者援烏立場依然堅定，就如他去年十二月到訪時一樣。但聯邦眾議院可就不同。

英國經濟學人本期報導，共和黨一月掌控眾院後，眾院儼然已成為美國政界的反烏重鎮。

去年四月、俄烏開戰後不久，旨在加快提供烏軍武器的二○二二年烏克蘭民主防衛租借法案在眾院通過，共和黨眾議員一九六票贊成、十票反對、三票棄權。但到五月國會計畫再撥款四百億美元（約台幣一點三兆元）協助烏克蘭國防時，共和黨一四九票贊成、五十七票反對、三票棄權，反對票激增五倍多。

共和黨選民及國會議員對援烏疑慮日增。去年十一月美國期中選舉，共和黨成為眾院多數黨，也使一群更質疑援烏的人士進入國會山莊。若干財政保守派對美國節節攀升的援烏預算猶豫不決，前總統川普對俄烏的曖昧立場更使共和黨孤立主義分子深信，川普若回鍋將取消對烏援助。

今年七月眾院表決國防授權法修正案時，八十九位黨籍眾議員支持刪除援烏資金三億美元；全面禁止提供烏克蘭政府安全援助的修正案，獲得七十位共和黨眾議員支持；擴大對烏租借法案則有七十一位共和黨眾議員反對。而這三項修正案均未通過。目前一項提供烏克蘭二四○億美元軍事和人道援助的計畫仍待國會放行。

共和黨眾院議長麥卡錫十九日在美國廣播公司新聞中直指俄侵烏是暴行，卻也沒對澤倫斯基客氣。「我不認為我需要承諾任何事，而且我有些問題想問他」。