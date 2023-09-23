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拜登重申挺烏 想加碼國會卻卡關

聯合報／ 記者張文馨／綜合報導
美國總統拜登（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）廿一日於白宮會晤，圖中兩人正前往白宮橢圓形辦公室。（法新社）
美國總統拜登（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）廿一日於白宮會晤，圖中兩人正前往白宮橢圓形辦公室。（法新社）

美國總統拜登廿一日對造訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基保證，美方仍支持烏克蘭的抗俄戰爭，將繼續和基輔站在一起。但美國國會正辯論短期撥款法案，以免聯邦政府關門，共和黨正湧現對援烏的質疑聲浪，民主黨聯邦參議院多數黨領袖舒默表示，現在不能鬆懈。

澤倫斯基在紐約出席聯合國會議後轉往華府，會晤兩大黨國會議員，造訪五角大廈和白宮，再去加拿大渥太華。白宮在「拜澤會」後聲明，拜登重申，美國將持續挺烏抗俄，要多久挺多久，也將確保俄羅斯俄烏戰爭壓迫人權和戰爭罪負責。

拜登政府廿一日另宣布對烏三點二五億美元（約台幣一○五億元）的最新軍援，包括強化烏克蘭防空能力，以協助烏方在現在與即將到來的冬天，保護其人民和關鍵基礎設施不受俄方攻擊，但基輔一直希望的陸軍戰術飛彈系統則不在列。拜登對澤倫斯基說，美製Ｍ１艾布蘭戰車下周將運交烏克蘭。美國也正協調提供烏克蘭長短程防空系統，美方今秋將主辦一場國防工業會議，屆時將邀美國國防產業業者、烏克蘭商界領袖與美烏官員，討論合資與聯合生產。

澤倫斯基也向拜登表達感謝，直言軍援項目正是烏軍所需。

拜登要求加碼二四○億美元（約台幣七七七六億元）的援烏預算，正被共和黨聯邦眾議員擱置，最後期限是九月底。其中廿多人連署致函拜登，要求美國政府說明援烏底線戰略，並揚言得到答覆前，將反對這筆預算通過。

舒默則提醒，現在不是可以鬆懈的時刻，他轉述澤倫斯基表示，若烏克蘭得不到美國援助，將輸掉這場戰爭；共和黨大老麥康諾則只說，與澤倫斯基有一次很好的會面。拜登說，除了國會批准外別無他法，他期待國會做出正確判斷。白宮國安顧問蘇利文指出，當前重點是協助基輔度過這個冬天。

蘇利文並在白宮例行記者會中說，美國須同時考慮印太、歐洲與中東的可能變局，美國有信心能在支持烏克蘭的同時，也能嚇阻或應對其他侵略行為發生。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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