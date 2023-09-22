為糧食鬧翻 波蘭將停止援烏

波蘭廿日宣布將不再運送武器給烏克蘭，轉而聚焦於強化自家國防。在烏軍反攻的關鍵時刻，波蘭和烏克蘭為了糧食禁令鬧翻。

法新社報導，就在兩國為烏克蘭穀物出口問題緊張加劇之際，波蘭召見烏克蘭大使，抗議烏國總統澤倫斯基在聯合國大會的發言。

澤倫斯基表示，有些國家只是假裝支持烏克蘭發動反攻。這番言論令波蘭大為不滿。

俄羅斯二○二二年二月揮軍烏克蘭後，波蘭一直是烏克蘭最堅定的支持者，也是基輔的主要武器供應國之一。波蘭已提供三百廿輛前蘇聯戰車和十四架米格29戰機給烏克蘭。

由於波蘭與烏克蘭西部接壤，美國和其他國家援助烏克蘭的武器大多得經波蘭轉運。此外，波蘭也收容了約一百萬烏克蘭難民，他們受益於各式各樣的國家援助。

不過，波蘭為保護自家農民利益，禁止烏克蘭穀物進口，導致華沙與基輔緊張情勢日益加劇。

記者詢問波蘭總理莫拉維茨奇，兩國對穀物爭議存有歧見，在此情況下，波蘭是否繼續支持基輔當局。莫拉維茨奇說：「我們將不再為烏克蘭運送武器，因為我們目前正在以更現代化的武器武裝波蘭。」

戰爭導致俄國封鎖黑海貿易航道，使歐盟成為烏克蘭穀物主要過境路線和出口目的地。保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克將當地市場價格暴跌歸咎於烏克蘭穀物進口，歐盟五月同意祭出限制措施，允許烏克蘭產品繼續經由這五國運送，但不在當地市場銷售，以保護這些國家的農民。

歐盟十五日決定結束這項進口禁令，認為這五國的市場扭曲情況已消失，但波蘭、匈牙利和斯洛伐克隨即宣布將抵制歐盟舉措。

莫拉維茨奇說：「我們率先為烏克蘭做了很多事，這就是我們期盼他們了解我國利益的原因。我們當然重視他們遇到的所有問題，但對我們來說，農民利益最為重要。」

烏克蘭宣布將向世界貿易組織申訴，以回應波蘭、匈牙利和斯洛伐克。莫拉維茨奇警告，如果烏克蘭將糧食禁令爭端升級，波蘭將禁止更多烏克蘭產品進口。