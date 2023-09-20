德國總理蕭茲：烏克蘭和平不要「虛假的解決方案」

「沒有自由的和平叫壓迫，沒有正義的和平叫獨裁，莫斯科必須明白這一點」--在聯大發言中，德國總理蕭茲發出這樣的警告。

蕭茲說，「烏克蘭人正在為自己的生命和自由而戰，為自己國家的獨立和領土完整而戰，為維護我們在《聯合國憲章》中所承諾的原則而戰」，俄羅斯的侵略戰爭不僅讓烏克蘭陷入巨大的苦難，「全世界的公民也都在受通貨膨脹、債務增加、化肥短缺、飢餓和貧困加劇之苦」。蕭茲指出，「由於這場戰爭在全球造成了難以承受的後果，因此，全世界也參與到尋求和平的努力中來是一件好事，也是一件正確的事」，「但與此同時」，他說，「我們必須警惕以『和平』為名的虛假解決方案。」

蕭茲呼籲俄羅斯總統普亭結束戰爭。他說，俄羅斯要對這場戰爭負責，「俄羅斯總統（普亭）可以隨時用一道命令就結束這場戰爭。」

蕭茲在演講中還談到聯合國改革，尤其是聯合國安理會改革以及氣候變化這兩大話題。他說，聯合國必須「反映多極世界的現實」，而迄今為止情況並非如此。「這一點在安全理事會的組成上體現得最為明顯」，蕭茲說。

談安理會改革和氣候變化

擁有15個成員國的聯合國安理會是聯合國權力最大的機構，中國、法國、英國、俄羅斯和美國擁有常任理事國席位，因此擁有否決權。安理會對烏克蘭戰爭無計可施，就是因為俄羅斯可以阻止任何決議的通過。

談到氣候變化，蕭茲說，人類引起的氣候變化是我們這個時代最大的全球性挑戰，德國正在履行其支持國際氣候保護的承諾。他說，德國對氣候保護的支持從2014年的20億歐元增加到2020年的40億歐元，去年增加到60億歐元，「這意味著我們信守了承諾」，蕭茲說。

澤倫斯基：俄羅斯把糧食和能源當武器

烏克蘭總統澤倫斯基本周二也在紐約聯合國總部做了現場發言。這是莫斯科2022年2月開始全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基首次親自前往紐約在聯合國大會上發表談話。

澤倫斯基說，俄羅斯在不斷發出核威脅的同時，還將全球糧食和能源供應變成武器，並把這些武器「用在我們的國家，以及各位的國家身上」。他說：「俄羅斯的意圖很明顯，就是要把全球市場上的糧食短缺問題當作武器，以換取對其部分佔領領土的承認。」他還補充道：「反對武器的公約很多，但沒有一個公約反對將全球糧食供應和能源武器化。」

澤倫斯基說，盡管俄羅斯破壞了黑海倡議，但烏克蘭啟動了一條臨時海上走廊，並努力維護糧食出口的陸地運輸線路，以確保全球糧食安全。

澤倫斯基還稱，俄羅斯正在烏克蘭對兒童實施大規模綁架和遣送，這顯然是「一起滅絕種族案件」。他表示將於9月20日向安理會提出烏克蘭的和平方案，以此作為一個框架，以公開的方式並按照烏克蘭作為受害國設定的條件來結束侵略。

澤倫斯基說，俄羅斯正在「將世界推向終極戰爭」，而烏克蘭正在竭盡全力，確保在俄羅斯之後「世界上沒有一個國家敢再對任何國家動發動攻擊」。

(路透社、法新社）

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