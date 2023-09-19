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歐美援烏彈藥荒 大買南韓軍火

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國和其盟邦軍工業難迅速補給，南韓乘勢而起，成為全球軍火出口成長最快的黑馬。圖為波蘭向南韓採購的首批K9榴彈砲，去年運抵波蘭格迪尼亞的海軍港口。（美聯社）
美國和其盟邦軍工業難迅速補給，南韓乘勢而起，成為全球軍火出口成長最快的黑馬。圖為波蘭向南韓採購的首批K9榴彈砲，去年運抵波蘭格迪尼亞的海軍港口。（美聯社）

美國和其盟邦雖大量提供烏克蘭軍備，卻發覺自家軍工業難以迅速補給，軍火生產曾多為供應內需的南韓乘勢而起，搖身為全球軍火出口成長最快的黑馬，尤以韓企韓華航太生產的一五五毫米K9自走榴彈砲最為熱銷。

華爾街日報十八日引述一名韓華工廠總經理表示，公司計畫使榴彈砲的產能翻倍。

南韓雖不願直接提供武器給烏克蘭，卻願意向美國及盟邦輸出軍火，補充美國軍援烏克蘭導致的軍火庫空缺，且南韓交貨時間和成本條件常優於許多西方同業。

去年，南韓軍火外銷額成長逾一倍。韓華在昌原的工廠總經理崔東彬（譯音）指出，產能擴張的基礎為多年對製程穩定投資，且持續獲取原料和人力來維持產線，許多國家沒有這類投資。

冷戰後隨大型陸戰風險降低，北約國家軍工業重心轉向。歐洲多國緊縮國防預算，削減戰車和重裝大砲庫存，經費轉用於添置軍機軍艦，也不再採購量產彈藥需要的多種原料，美國情況類似。挪威奧斯陸和平研究中心武器管制和軍援專家馬許（Nicholas Marsh）表示，當前歐洲在原料、電力、人力上皆不足，需數年才能擴充相關產能。

烏國戰場上，一五五毫米榴彈砲彈為搶手軍武，美方庫存多已移交基輔。韓製K9榴彈砲雖性能遜於德國同級產品，但波蘭、挪威、愛沙尼亞等盟國將現有榴彈砲給予烏國後，多向南韓尋求K9，價格約為一半，且只需數月就能交付，不用等好幾年。

鑑於北韓威脅，南韓數十年來持續投資砲兵。一九八九年，韓華航太在官方要求下著手研發K9。如今南韓雖僅占全球軍火外銷的百分之二點四，但據斯德哥爾摩國際和平研究所資料，南韓在全球前十大軍武外銷國中，戰車和大砲訂單量居冠；該機構高級研究員魏士曼推測，南韓數年後可能成為世界第五大軍售國。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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