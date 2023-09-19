戰況膠著 烏求軍援還要補錢坑

烏克蘭總統澤倫斯基十九日將訪問美國，參加聯合國大會並尋求更多國際援助。俄烏兩軍在前線陷入膠著，除了戰事進展，基輔最頭疼的還有籌錢，以及部分美國議員開始質疑是否應該繼續大力援烏。此外，烏克蘭頻頻要求加碼軍援，也讓英美官員態度出現微妙轉變，公開要求烏克蘭要懂得「感恩」。

華爾街日報十七日報導，明年烏克蘭預算赤字逾四百億美元（約台幣一點三兆元），烏克蘭經紀商ICU總經研究部主管瓦弗利希朱克表明，基輔無法填補預算缺口，就不能為反攻挹注資金。而烏克蘭財政官員正以賣戰爭債券予大公司和個人等方法找錢；加入歐盟以獲得數千億歐元的發展補助、農業補貼、基礎設施融資及其他協助，則是姑且一試的選項。該部公債管理負責人布斯塔與其他官員，正東拼西湊填補預算坑洞。

烏軍目前一個月要消耗達九萬發砲彈。烏克蘭國會很快將表決第三次國防預算追加案，使今年預計支出從三百億美元增至四百億美元。烏克蘭財政部日前更宣布，計畫將明年的安全支出增至四五○億元（約台幣一點四五兆元）。

為維持烏克蘭戰時經濟運作，財政官員現有三個簡單的籌款途徑：出售戰爭債券、遊說國際援助與重建現有債務。複雜的方法包括對歐洲清算銀行等金融中介機構課稅，因為這些機構凍結了二千八百億美元（約台幣九兆元）俄羅斯資產並因此得益，或藉由複雜的結構從國際債券投資人籌款。

至於烏克蘭本身的經濟，政府預估今年經濟成長率從原先的百分之一上修到百分之四，但今年全年經濟活動很可能仍比俄烏開戰前的水準低約百分之廿五。

烏克蘭的武器採購大多由歐美資助，但不清楚這樣的大力支持會持續多久，尤其若共和黨明年奪回白宮，基輔將更難獲得美援。

紐約時報報導，去年十二月澤倫斯基在俄烏戰爭後首度訪問美國，受到英雄式歡迎，但是他十九日訪美，將發現氣氛出現改變。在戰局膠著之際，部分共和黨議員開始對援助烏國提出質疑，澤倫斯基的態度則明顯放軟。

過去澤倫斯基經常批評美英等盟國不願提供某些武器，或公開指責軍援來得太慢。然而，今年七月北約峰會，英國國防大臣華勒斯公開對烏克蘭說，對相關援助「人們想要看到一點感激」，白宮國安顧問蘇利文也在同一場合說，「美國人民值得某種程度的感恩」。

紐時說，本月稍早美國國務卿布林肯訪問基輔，澤倫斯基和他見面時，簡短談話中公開感謝美國八次。澤倫斯基此行訪美，料將尋求美國和歐洲更多援助。