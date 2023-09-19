聽新聞
test
0:00 / 0:00

戰況膠著 烏求軍援還要補錢坑

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
烏軍十六日在烏東前線要地巴赫姆特南方約十公里的村莊安德里伊夫卡升起國旗。烏軍從六月開始反攻，但進展有限。（美聯社）
烏軍十六日在烏東前線要地巴赫姆特南方約十公里的村莊安德里伊夫卡升起國旗。烏軍從六月開始反攻，但進展有限。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基十九日將訪問美國，參加聯合國大會並尋求更多國際援助。俄烏兩軍在前線陷入膠著，除了戰事進展，基輔最頭疼的還有籌錢，以及部分美國議員開始質疑是否應該繼續大力援烏。此外，烏克蘭頻頻要求加碼軍援，也讓英美官員態度出現微妙轉變，公開要求烏克蘭要懂得「感恩」。

華爾街日報十七日報導，明年烏克蘭預算赤字逾四百億美元（約台幣一點三兆元），烏克蘭經紀商ICU總經研究部主管瓦弗利希朱克表明，基輔無法填補預算缺口，就不能為反攻挹注資金。而烏克蘭財政官員正以賣戰爭債券予大公司和個人等方法找錢；加入歐盟以獲得數千億歐元的發展補助、農業補貼、基礎設施融資及其他協助，則是姑且一試的選項。該部公債管理負責人布斯塔與其他官員，正東拼西湊填補預算坑洞。

烏軍目前一個月要消耗達九萬發砲彈。烏克蘭國會很快將表決第三次國防預算追加案，使今年預計支出從三百億美元增至四百億美元。烏克蘭財政部日前更宣布，計畫將明年的安全支出增至四五○億元（約台幣一點四五兆元）。

為維持烏克蘭戰時經濟運作，財政官員現有三個簡單的籌款途徑：出售戰爭債券、遊說國際援助與重建現有債務。複雜的方法包括對歐洲清算銀行等金融中介機構課稅，因為這些機構凍結了二千八百億美元（約台幣九兆元）俄羅斯資產並因此得益，或藉由複雜的結構從國際債券投資人籌款。

至於烏克蘭本身的經濟，政府預估今年經濟成長率從原先的百分之一上修到百分之四，但今年全年經濟活動很可能仍比俄烏開戰前的水準低約百分之廿五。

烏克蘭的武器採購大多由歐美資助，但不清楚這樣的大力支持會持續多久，尤其若共和黨明年奪回白宮，基輔將更難獲得美援。

紐約時報報導，去年十二月澤倫斯基在俄烏戰爭後首度訪問美國，受到英雄式歡迎，但是他十九日訪美，將發現氣氛出現改變。在戰局膠著之際，部分共和黨議員開始對援助烏國提出質疑，澤倫斯基的態度則明顯放軟。

過去澤倫斯基經常批評美英等盟國不願提供某些武器，或公開指責軍援來得太慢。然而，今年七月北約峰會，英國國防大臣華勒斯公開對烏克蘭說，對相關援助「人們想要看到一點感激」，白宮國安顧問蘇利文也在同一場合說，「美國人民值得某種程度的感恩」。

紐時說，本月稍早美國國務卿布林肯訪問基輔，澤倫斯基和他見面時，簡短談話中公開感謝美國八次。澤倫斯基此行訪美，料將尋求美國和歐洲更多援助。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏克蘭東部前線奏捷 宣布收復巴赫姆特附近要衝

澤倫斯基擬下周訪問美國！傳將與拜登會面

暗示長期抗戰決心 澤倫斯基籲烏克蘭人繼續專注防禦

澤倫斯基撤換國防部長 繼任人選為克里米亞韃靼族 展現收復半島決心

相關新聞

戰況膠著 烏求軍援還要補錢坑

烏克蘭總統澤倫斯基十九日將訪問美國，參加聯合國大會並尋求更多國際援助。俄烏兩軍在前線陷入膠著，除了戰事進展，基輔最頭疼的...

烏國防部高層再傳大動盪 6名副防長即日去職

烏克蘭國防部繼前防長月初下台後，再傳出高層重大異動。美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏國內閣部長內姆希諾夫（Oleh ...

聯合國專員：俄國人權自烏克蘭戰爭以來嚴重惡化

聯合國（UN）人權調查專員今天表示，自俄羅斯去年全面入侵烏克蘭以來，俄國的人權狀況嚴重惡化。這名專員還抨擊，俄國對被拘留...

歐美援烏彈藥荒 大買南韓軍火

美國和其盟邦雖大量提供烏克蘭軍備，卻發覺自家軍工業難以迅速補給，軍火生產曾多為供應內需的南韓乘勢而起，搖身為全球軍火出口...

反攻有進展！烏克蘭稱收復小片領土 俄軍空襲造成赫松2人死亡

烏克蘭今天表示，烏克蘭部隊已從俄羅斯軍隊手中收復烏克蘭南部和東部的小片土地，烏軍已在那裡進行長達數月的反攻。烏克蘭官員也...

烏俄開學日：哈爾科夫「地鐵變成教室」

「烏俄戰火下的開學光景。」許多國家正值返校季，在俄羅斯和烏克蘭等等前蘇聯國家，更將9月1日訂為「知識日」，這一天是全國大學、中小學開學的日子，學生們紛紛背起書包重返校園，戰火下的烏克蘭與俄羅斯亦如是。在烏克蘭哈爾科夫，即使城市因戰火肆虐而傷損處處，但地方政府為保學童持續接受教育，將地鐵站改造成了一間間「地鐵教室」；而俄羅斯則是另一番光景，持續到校上課的學童即將在新學期迎來新的「國防課程」——在戰爭下，烏克蘭兒童和青少年怎麼開展學校生活？戰爭又如何影響俄羅斯學生？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦