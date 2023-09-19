澤連斯基對第三次世界大戰發出警告

周日，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）在《60分鐘》欄目中播出上周四在基輔採訪烏克蘭總統澤連斯基的視頻並發表了採訪的英文譯文。

根據採訪譯文，當主持人佩利（Scott Pelley）問「美國為你們的戰爭努力已經貢獻了約700億美元，我想知道你是否希望這種水平的支持繼續下去」時，澤連斯基表示：「這是一大筆錢。我們非常感激。烏克蘭還必須為大家做什麼才能表達我們的巨大感激之情？我們正在這場戰爭中死去。（停頓）看看吧，如果烏克蘭淪陷，十年後會發生什麼？想想吧。如果（俄國人）打到波蘭，接下來會發生什麼？第三次世界大戰？」

主持人佩利追問道，「需要多少錢？再來700億美元？」

澤連斯基回答說，「我沒有答案。全世界（必須）決定，我們是要阻止普亭，還是要開始一場世界大戰。我們無法改變普亭。俄羅斯社會已經（失去）了世界的尊重。他們選了他，又再次選了他，扶植了第二個希特勒。他們這樣做了。我們無法回到過去。但我們可以在這裡阻止它。烏克蘭阻止了俄羅斯的進攻，但付出了慘痛的代價。城市被毀，數百萬人淪為難民，成千上萬人喪生，這一切都是為了普亭建功立業的虛榮心。」

澤連斯基繼續講到，目前戰爭在700英里的戰線上進行，俄羅斯仍佔領了烏克蘭20%的領土。戰壕、雷區和大炮阻止了烏克蘭裝甲部隊的前進。現在正在進行的是一場炮兵對決，雙方每天發射約4萬發炮彈。「這是無人機的第一次世界大戰」，他說。澤連斯基承認烏克蘭反攻的進展速度不快，但表示要盡可能地解放烏克蘭領土並繼續前進，裝甲車無法通過就用飛機、炮彈、無人機。」我們不能給普亭喘息的機會。「

「普亭在等待美國變得不穩定」

當主持人佩利問澤連斯基是否認為核戰爭的威脅現在已經過去時，澤連斯基說：「我認為他會繼續威脅。他正在等待美國變得不太穩定。他認為這將發生在美國大選期間。他將尋找歐洲和美國的不穩定因素，利用使用核武器的風險來加劇這種（不穩定）。」

主持人最後問道，「你能為了和平放棄烏克蘭的任何一部分嗎？」澤連斯基回答說：「不，這是我們的領土。」

主持人追問，「你們必須擁有全部，包括克里米亞？」澤連斯基回答說，他一周前給陣亡將士的家屬頒發了勳章，「從他們的臉上可以看到，他們的整個世界都崩潰了。而我能給他們的，就是勝利。」

（CBS News)

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