預計俄烏戰爭無法迅速結束 北約秘書長：當普亭和他的國家放下武器 才會和平

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）呼籲德國大幅增加國防開支。他在接受馮克傳媒集團(Funke Mediengruppe)旗下報紙採訪時表示：「冷戰時期，康拉德·阿登納和維利·勃蘭特執政時，國防開支是經濟產出的百分之三到四。」

斯托爾滕貝格回顧了7月在維爾紐斯舉行的北約峰會上的決定，即國防開支佔國內生產總值的2%是「最低限度」。他認為，許多北約國家將能超越這一目標。

然而，德國至今仍未能達到目標。社民黨籍的德國總理肖爾茨已經承諾，在2025年立法期結束前實現這一目標。

斯托爾滕貝格對於增加國防預算的財政困難表示理解。他說，在他擔任挪威首相期間，他也體驗過「當衛生、教育或基礎設施方面的開支也需要增加時，增加國防預算是多麼困難。但當緊張局勢加劇時，就必須增加國防開支。」他說，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭終於讓所有盟國意識到，有必要在武裝部隊上投入更多資金。

對於德國正在努力實現將2%經濟產出用於國防投資的目標，斯托爾滕貝格表示認可，認為德國「走在正確道路上」。

「歐洲最大的國家是否遵守規定，對北約而言意義重大。」斯托爾滕貝格說：「大蛋糕的百分之二，畢竟大於小蛋糕的百分之二。」

斯托爾滕貝格預計烏克蘭戰事無法迅速結束。他說：「大多數戰爭持續的時間都比爆發時預期的要長。因此我們必須為烏克蘭的長期戰爭做好准備。」

他進一步表示，雖然所有人都希望「迅速實現和平」，但同時必須意識到：如果烏克蘭人停止戰鬥，他們的國家將不復存在；只有當俄羅斯總統普亭和他的國家放下武器，才會有和平。

斯托爾滕貝格認為，烏克蘭在達成和平協議後需要安全保障。「毫無疑問，烏克蘭最終將加入北約。」

德國綠黨對進一步增加國防開支表示謹慎。綠黨主席諾利浦爾（Omid Nouripour）對馮克傳媒集團表示，尤其是在預算緊張的時期，「密切關注部隊的需求並通過更多的歐洲合作避免重復開支 」也很重要。

綠黨籍聯邦議院歐洲事務委員會主席霍夫萊特（Anton Hofreiter）認為：「討論抽象的百分比對我們沒有什麼幫助。」他呼籲進行有針對性的投資，加快向烏克蘭提供系統，並加強歐盟國家之間以及北約內部的合作。

基民盟外交政策專家瓦德弗（Johann Wadephul）則對斯托爾滕貝格的告誡表示歡迎。國防預算停滯不前，這在高通脹時期是一種倒退。我們需要的是持續增長。」

(德新社、法新社)

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