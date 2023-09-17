遊說加碼援烏 澤倫斯基再訪美

白宮十五日宣布，烏克蘭總統澤倫斯基廿一日將在華府會晤美國總統拜登，也將去國會山莊和國會議員會談。此行將是他自俄烏戰爭爆發以來，繼去年十二月後，再度到訪白宮及國會。時值美國兩黨國會議員對援烏立場不一，法新社同日報導認為，美國是基輔的關鍵支持者，澤倫斯基這次旨在鞏固美方支持、爭取共和黨人士認同援烏計畫。

澤倫斯基將先出席紐約聯合國大會，並與其他與會領袖會晤，再轉往華府。白宮國安顧問蘇利文說，俄羅斯正尋求北韓等國支持其殘酷戰爭，烏軍反攻亦持續進展，因此澤倫斯基到訪正逢關鍵時刻。蘇利文還說，拜登期待聽取澤倫斯基相關看法，也將重申領導國際社會力挺烏克蘭領土主權的承諾。澤倫斯基另可望請美方提供射程達三百公里的陸軍戰術飛彈系統。

美國有線電視新聞網（CNN）及法新社十五日報導，美國國會正考慮白宮提請新一波對烏援助，但鑑於共和黨嚴重分歧，能否通過尚在未定之天。新一波重大援烏計畫經費在美國國會通過期限為卅日。蘇利文十五日透露，他已分別會見國會兩院領袖商討。他感覺他們都支持，但部分共和黨聯邦眾議員已示意可能杯葛。

共和黨人士援烏立場不盡相同，例如聯邦參議院少數黨領袖麥康諾支持，但在總統黨內初選遙遙領先的前總統川普則認為肥水（美元）不落外人田，還預測俄方將獲勝。

澤倫斯基日前接受英國經濟學人專訪時坦言，他擔憂西方世界部分支持者正失去信心。但他主張，縮減對烏援助只會拖長戰事、使西方後院出現風險。他並預料若拜登順利連任，將延續當前做法。但就算川普當選，也不會遂普亭的意，川普「絕不會」支持普亭。